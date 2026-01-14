TCL, Türkiye'deki Ürün Gamını Gümbür Gümbür Genişletiyor: İşte Yepyeni Ürünler!

TCL, İstanbul'da gerçekleştirdiği lansmanda yepyeni ürünlerini duyurdu. Şirket, duyurduğu tüm ürünlerle ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji devi TCL, bugün İstanbul'da düzenlediği bir etkinlikte ülkemize sunacağı en yeni ürünleri tanıttı. Ürün gamını hayli genişleten şirket, tüketicilerin ilgisini her zamankinden daha çok çekecek gibi görünüyor.

Peki TCL'nin Türkiye'ye sunacağı yeni ürünler hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte TCL'nin yeni ürünleri:

Çocuklara özel akıllı saat: MOVETIME MT48

TCL MOVETIME MT48, en çok ebeveynleri sevindirecek bir ürün. Çocuklara özel bir akıllı saat olarak karşımıza çıkan ürün, 4G görüntülü arama ve hassas konum takibi yapabilme özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca bu akıllı saat, uyku düzeni ile fiziksel aktiviteleri takip edip, çocuklar için sağlık asistanlığı da yapabiliyor.

Göz konforunu koruyan tablet: TCL NXTPAPER 14

TCL NXTPAPER 14, 14.3 inç boyutlu bir tablet olarak karşımıza çıktı. Şirketin NXTPAPER 3.0 teknolojisi ile mat bir kâğıdı andıran ekranla gelen tablet, uzun süreli kullanımda bile göz yorgunluğunu engelliyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama ve MediaTek Helio G99 işlemciye eşlik eden 10.000 mAh'lık bir batarya ile donatılan NXTPAPER 14, sadece 750 gram ağırlığı ile dikkat çekiyor.

"Ben klasik tablet isterim" diyenlere: Tab 11 Gen 2 ve Tab 10L Gen 4

Tablet grubuna Tab 11 Gen 2 ve Tab 10L Gen 4 modellerini de ekleyen TCL, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek ürünleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 11 inç FHD+ ekran, MediaTek Helio G80 işlemci, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile donatılan Tab 11 Gen 2, 8.000 mAh kapasiteli bataryası ile 13 saate kadar kesintisiz video izleme imkânı sunuyor.

Tab 10L Gen 4 modelinde ise 10.1 inç ekran, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı gibi özelliklerle karşılaşıyoruz. 6.000 mAh'lık bir batarya ile donatılan tablet, 58 güne varan bekleme süresi ile ön plana çıkıyor.

Evinde sinema keyfi yaşamak isteyenlere: C1 ve A1s projektörler

TCL, evde sinema keyfi yaşamak isteyen tüketiciler için C1 ve A1s isimli projektörlerini de Türkiye pazarına sundu. C1 modelinde 30 bin saati aşan kullanım ömrü, 230 ISO lümen değeri ve SGS sertifikası gibi özellikler yer alırken A1s modelinde ise sahip olduğu özel lens teknolojisi ile hem görüntü kalitesini artırıyor hem de 4K'ya kadar görüntü aktarımı yapabiliyor.