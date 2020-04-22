iFixit Türkiye’de Cevaplanmış En Yararlı 10 Android Sorunu

iFixit, her türlü cihaz ile alakalı problemlere çözümler sunan bir teknoloji sitesi. Sitenin rehber bölümüne probleminizi yazdığınız zaman, yerel tamirciler ve bilgili kişiler tarafından sorunlarınıza çözüm bulabilir, sitede satışa sunulan tamir kitleriyle teknik servis zahmetinden kurtulabilirsiniz.

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iFixit’e cihazınızla yaşadığınız bütün problemleri yazabilir, yerel tamirciler tarafından güvenilir yanıtlar alabilirsiniz. Yerel tamircilerden aldığınız yanıtların yanı sıra sitede sizinle aynı problemi yaşayan insanların da tavsiyelerini görebilirsiniz. iFixit’te bugüne kadar Türk kullanıcılar tarafından Android hakkında sorulmuş en yararlı soru ve verilen cevapları sizler için derledik.

Çin malı batarya taktığım telefonumun şarjı çok hızlı tükeniyor, ne yapmalıyım?

Çin malı bataryaların ömrü çok kısa olduğu için telefondan uzun süre performans beklemek yanlış. Bataryayı yeniledikten kısa bir süre sonra şarjın hızlı bitmesi, telefon boştayken bile şarjın azalması çok normal. Bu sorunu çözmek için telefona orjinal batarya takılması öneriliyor, ancak sorun hala devam ederse yetkili kişiler tarafından cihazın akım değerlerinin ölçülmesi gerekiyor.

Instagram’ı açtığımda ekranda yatay çizgiler çıkıyor:

Eğer bu sorunu sadece Instagram uygulamasında yaşıyorsanız, problemin kaynağı telefonunuz değil uygulamanın kendisidir. Birçok insan uygulamanın özellikle hikaye kısmında bu problemle sıkça karşılaşmaya başladı. Problem, Instagram’a gelen bir güncelleme sonrası yaşanmaya başladı ve düzeltmek için buraya uygulamayı telefonunuzdan silip tekrar yüklemeniz yeterli.

"Cocktail Bar Service" Has Stopped hatası alıyorum, ne yapmalıyım?

Bu sorunu yaşayan kullanıcı, problemin Samsung Music kaynaklı olduğunu düşünerek uygulamayı kaldırmayı deniyor ve kısa süreli bir çözüme ulaşsa da tekrar aynı problemi yaşamaya başlıyor. Verilen yanıt ise cihazı garanti dışına sokmayacak bir program olan Stock Rom’u kurulumu yapmanızı öneriyor. Problem, telefona ait olan stok ROM yüklendikten sonra düzeliyor. Eğer ROM yüklemeyi bilmiyorsanız, en yakın teknik servise gidebilirsiniz.

Tabletime yeni bir anakart taktıktan sonra ekran çözünürlüğü değişti, eski haline nasıl getirebilirim?

Bu problemi yaşayan kişi tabletine bir önceki anakartın aynısını alamamış, bunun yerine benzer bir anakart kullanmak zorunda kalmış. Sorunun sebebi ise anakart ver LCD ekranının çözünürlüklerinin birbirine uymaması. Anakart çıkışı ve ekran çözünürlüklerinin birbirine uymadığı zamanlarda yapılabilecek tek şey ya ekranı ya da anakartı değiştirerek birbirine uyumlu hale getirmek olacaktır.

Tabletim aniden kapanıyor, ne yapabilirim?

Şarjı bitik olmamasına rağmen aniden kapanan tabletlerde sorun genelde bataryanın temassızlık yapıyor olmasından kaynaklanabilir. iFixit sitesinde bu soruya verilen yanıtta tableti dikkatli bir şekilde açarak bataryanın cihazla tamamen temasta olduğundan emin olmak gerekiyor. Eğer temassızlık gibi bir durum söz konusu ise çoğu insanın yaptığı gibi bataryayı küçük bant parçalarıyla cihaza iyice sabitleyebilirsiniz.

Telefonum çalışmasına rağmen ekranım çalışmıyor, ne yapmalıyım?

Bu problemi yaşayan kullanıcı, telefonda birini arama ya da gelen çağrıya cevap verebilirken ekranının tamamen siyah olmasından şikayetçi. iFixit sitesinden gelen cevapta ise ilk yöntem olarak telefonun şarjı tamamen bitene kadar bekledikten sonra şarja takıp telefonun tekrar başlatılması önerilmiş.

İlk adım işe yaramazsa, bir diğer yöntemde telefonun Home, güç ve ses tuşlarına aynı anda basarak telefonun yeniden başlatılması söyleniyor. Eğer bütün bu işlemler işe yaramadığı takdirde telefonunuzu bir teknik servise götürmeniz gerekiyor.

Telefonum şarjda takılıyken ısınma problemi yaşıyorum:

Isınma problemleri çoğunlukla batarya kaynaklı oluyor. Eğer bataryanızı uzun zamandır kullanıyorsanız bataryanızı değiştirmekte fayda var, ancak telefonunuz ya da bataryanız yeniyse ve hala garanti kapsamı içerisindeyse telefonunuzu direk servise götürmeniz gerekiyor.

Telefonumun kendi kendine güvenli moda geçmesini nasıl engellerim?

iFixit sitesinde bu problemin çözümü olarak telefonunuz açıkken bataryayı çıkartmanız, bir kaç dakika bekledikten sonra bataryayı takarak telefonunuzu yeniden başlatmanız öneriliyor. Eğer sorun hala devam ederse, problemin bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına emin olabilmek için teker teker uygulamaları silip dene yanıl yöntemiyle problemli uygulamayı bulmanız gerekiyor.

Kameram neden çalışmıyor?

Teknik destek tarafından yanıt verilen bu sorunun çözümü için ilk öncelikle telefonu kapatmanız, ardından SD kartı çıkardıktan sonra güç ve ses tuşlarına aynı anda basarak karşınıza çıkan ekranda Verileri sil/Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğine tıklamalısınız. Bu işlemden önce bütün verilerinizi SD kartınıza aktarırsanız uygulamalar haricinde saklamak istediğiniz fotoğraf, rehber kayıtları gibi önemli verilerinizi kaybetmemiş olursunuz.

Telefonumun desen şifresini unuttum, ne yapmalıyım?

Eğer Android telefonlarınızda desen şifresini unuttuysanız ve telefonunuza erişim sağlayamıyorsanız iki farklı yolu kullanabilirsiniz. Bunlardan birincisi, şifreyi ardarda yanlış girdikten sonra karşınıza çıkan şifremi unuttum seçeneğine tıklayarak, Google mail adresiniz ve şifrenizle birlikte şifreyi sıfırlamak. İkincisi yöntem ise Google mail hesabını hatırlamayanlar için kolaylık sağlıyor. Yine telefonu kapattıktan sonra güç ve ses tuşlarına basarak karşımıza çıkan menüde telefonu fabrika ayarlarına geri döndürmek gerekiyor. Bu seçeneği yaparken telefonunuzdaki bütün verilerin silineceğini göz önünde bulundurmalısınız.