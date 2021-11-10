Uzun bir süredir kullanılmayan bir işletmenin bahçesinde kazı çalışması yapmakta olan işçiler, ne olduklarını anlayamadıkları bir hayvana ait bir iskelet buldu. İşçilerin Iğdır Üniversitesi'nden akademisyenleri arayıp olayı bildirmesiyle bölgeye gelen yetkililer, detaylı bir şekilde incelemek üzere iskeleti üniversiteye götürdü.

Geçtiğimiz hafta eski bir iplik fabrikasının bahçesinde kazı çalışması yapan işçiler, türünün ne olduğu anlaşılamayan bir hayvan iskeleti buldu. İskeletin; oldukça yırtıcı dişlere sahip ve yaklaşık 1 metre boyunda olduğu, formunun ise sağlam olduğu bilgisi paylaşıldı.

İskeletin üzerinde hala daha bazı sağlam dokuların da olduğunu fark eden işçiler, Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki (BİYOMER) akademisyenlere ulaşarak durumu yetkililere bildirdi.

İskelet, incelenmek üzere Iğdır Üniversitesi'ne götürüldü

Bunun üzerine akademisyenler, kazı çalışmasının gerçekleştiği bölgeye giderek hayvan iskeletini inceledi. İskeletin hangi hayvana ait olduğunu anlayamayan akademisyenler, daha sonrasında ise gizemli iskeleti bölgeden alarak, inceleme yapmak için zarar vermeden Iğdır Üniversitesi’ne götürdü. İskelet; burada daha detaylı bir şekilde incelenerek, hangi türe ait olduğuna dair detaylı bir şekilde araştırılacak.

BİYOMER yetkililerinden Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, inceleme sonrası tür tespiti yapmaya çalışacaklarını belirterek tekrardan bir bilgilendirme yapacaklarını; bunu takiben de iskeletin müze materyali olarak kullanılmasını sağlayacaklarını aktardı.

Kazı yapılan bölgenin işletme yetkilisi olan Yusuf Kıtay ise yaptığı açıklamada; yaklaşık olarak 40 yıldır kullanılmayan tesiste bulunan iskeletin şeklinin dikkatlerini çektiğini söyleyerek, "Özellikle arka bacaklarının uzun olması dikkatimizi çekti. Ayaklarının toynak değil de tırnak olması ve sivri dişleri olmasından dolayı 'ilginç bir tür olabilir' diye yetkililere bilgi verdik. Kontroller yapılacak, biz de merak ediyoruz. Umarım ilginç bir şey çıkar ve bilim için faydalı olur." ifadelerine yer verdi.

Peki sizce bu kimliği belirsiz iskelet hangi hayvan türüne ait olabilir? Yorumlarda bizimle paylaşın!