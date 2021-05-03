Google Haritalar'da keşif yapmak için bolca vakit harcadığı belli olan bir Reddit kullanıcısı, oldukça ilginç bir oda keşfetti. Atlantik Okyanusu'nun ortasında bulunan bu odada dinozor iskeletinden masa tenisi masasına kadar pek çok garip eşya var.

Google Haritalar'da gezinirken karşınıza okyanusun ortasında gizemli bir oda çıktığını hayal edin. Üstelik okyanusun ortasında ne işi olduğunu tam olarak anlayamadığınız bu odanın içi garip eşyalarla dolu olsun. Kulağa hayli garip gelen bu senaryo geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısının paylaştığı fotoğraflarla gerçek oldu.

Kendini Google Haritalar'da ilginç görüntüler bulmaya adamış olan bu Reddit kullanıcısı, içinde dev bir dinozor iskeletinden kitaplara, yerlere serilmiş kıyafetlerden masa tenisi masasına kadar birbirinden alakasız pek çok eşyanın bulunduğu bir odaya rastladı. Odanın görüntülerinin yanında detaylarına göz atmak isteyenler için bir Google Haritalar linki de paylaşıldı.

Okyanusun ortasında görünmesi durumu 'ilginç' kılıyor:

Odanın içerisine şöyle bir göz attığınızda; bir piyano, iskelet parçaları, kelebek koleksiyonu, kitaplar, kıyafetler, eski tablolar, şarj olan bir telefon, yıldızlara açılır gibi görünen bir cam gibi pek çok garip manzarayla karşılaşıyorsunuz. Bu bir arada anlamsız olan nesnelerin her biri özenle konumlandırılıp bir kompozisyon oluşturulmuş gibi görünüyor. Ancak bu bir filmin dekoru da olabilir, bir üniversite projesi için yapılan bir fotoğraf çekimi de. Garip olan ise odanın Güney Atlantik Okyanusu'nun ortasında konumlanmış olması.

Google Haritalar'da fotoğrafın konumuna baktığımızda 'bilinmeyen konum' olarak görünüyor. Muhtemelen ufak bir hata sonucu okyanusun ortasında konumlanan bu odayla ilgili fotoğrafı paylaşan kişi tarafından herhangi bir bilgi de eklenmemiş. Eğer siz de her bir köşesi ilginç detaylarla dolu bu odaya göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.