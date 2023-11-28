Evleri akıllı hâle getirmek isteyen IKEA, bütçelerde tamir olmaz delikler açmayan akıllı ev sensörlerini tanıttı. Bu sensörler, önümüzdeki yıl satışa çıkacak.

Son yıllarda akıllı evler gittikçe daha da popüler hâle geliyor. Geçmişte bir lüks olarak görülen akıllı özelliklere artık çok daha uygun fiyatlara da erişebiliyoruz. IKEA da yeni akıllı ev sensörleri ile bu noktada tüketicileri çekmeyi amaçlıyor. Firma, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği üç akıllı ev sensörünü tanıttı.

Ikea'dan üç yeni sensör

Bu sensörlerden ilki Vallhorn adlı hareket sensörü. IP44 su geçirmezlik sertifikasına sahip olan bu sensör, bir hareket algıladığı anda ışıkları yakmak gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Üç adet AAA pille çalışan Vallhorn, kutudan çıktığı anda 10 taneye kadar Ikea akıllı ampül ile eşleşebiliyor. Bu model, IKEA şu anda satışta olan ve daha dar ve kapalı alanlarda kullanılabilen sensöründen daha uygun fiyatla satışa çıkacak.

İkinci sensör olan Badring ise bir su sensörü ve kendi üzerinde bir sireni de bulunuyor. Böylece bir kaçak ya da sızıntı tespiti durumunda yüksek sesle uyarıda bulunabiliyor. IKEA Dirigera akıllı ev sistemini kullanan kişiler, isterlerse evlerinde kullandıkları Badring'den tehlike anında mesaj da alabiliyor.

Son sensör olan Parasoll ise kapılarda ve pencerelerde kullanılabiliyor. Dışarıdan bakınca belli olmayacak şekilde takılabilen bu sensörler kapı veya pencereleri açmıyor, açma kapama hareketi yapıldığında bir aksiyonu tetikliyorlar. Diyelim ki odanıza giriyorsunuz, bu sensörler ile ışıklar yakılabiliyor.

Bu sensörlerden Parasoll ve Badring, eski Ikea akıllı ev sistemi olan Trådfri ile uyumlu değil ancak Google, Amazon, Apple gibi firmaların akıllı ev sistemleriyle bir arada çalışabiliyor. Yeni sensörlerin 2024 yılının ocak ayında satışa çıkması bekleniyor.