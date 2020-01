Dünya sandviçi hazırlama girişimlerine bir yenisi daha eklendi. İki ekmeği Dünya'nın birbirine zıt bölgelerine koyarak gezegenimizi ekmek arasına almayı planlayan iki genç, Reddit üzerinden anlaşıp harekete geçti. Ekmeklerin bulunduğu ülkeler bu sefer Yeni Zelanda ve İspanya oldu.

İnternet ortamında kıvrak zekâ ürünü şakaların karşımıza çıkmadığı bir gün geçmiyor. Aslında çok basit bir düşünceden çıkan ve birazdan okuyacak olduğunuz esprili girişim kısa bir süre önce viral oldu. Geçmişte aynı amaca sahip başka girişimler de olmuştu. Bu son girişimse yapıldığı bölgelere göre ilk niteliğinde.

İki genç, iki dilim sandviç ekmeği ve bir gezegen kullanarak internette hızla yayılan bir şakaya imza attı. Viral olan fotoğrafın oluşturulmasında rol alan iki kişi, Dünya’nın birbirine zıt konumda olan iki bölgesinde, aynı anda harekete geçerek bir ‘Dünya sandviçi’ oluşturdu.

'İki ekmek ve bol yeşillikli bir gezegen'

Fikir, Yeni Zelandalı bilgisayar bilimleri öğrencisi Etienne Naude tarafından üretildi. Sandviçi tamamlamak için yardıma ihtiyaç duyan Naude, İspanya’nın Sevilla şehrinde bulunan Olvera adlı kasabadaki bir yabancının yardımıyla mineral deposu dev sandviçi oluşturdu.

BBC’ye konuşan Etienne Naude, denizlerin ya da bazı yapıların engellemediği bölgeler bulmanın zorlu olduğunu söyledi. Ayrıca 12 saat zaman farkı nedeniyle aynı anda hareket etmenin de zorlayıcı olduğunu ve ismini bilmediği İspanyol partnerinin kendi bölgesine ulaşmak için 1 km yol kat ettiğini de ekledi. Avustralyalı genç, bu başarısını 20 adet sandviç ekmeğinin üzerine lazer kesimle yaptığı resimle taçlandırdı.

Ekmek üzeri Dünya sandviçi resmi:

Sandviçin hazırlanış aşaması:

Sandviçi nasıl hazırladığını anlattığı Reddit gönderisinde Naude, ilk önce bir uygulama yardımıyla Dünya’nın kendine zıt olan bölgesini bulup daha sonra bu bölgede yaşayan insanlara Reddit üzerinden ulaşmış. Genç, bu görevi yerine getirmeye hevesli birini bulup harekete geçmiş.

‘Tunnel to the other side of the Earth’ adındaki aracı kullanan Naude, bulunduğu Auckland bölgesinin gezegen üzerindeki tam zıt bölgesine ait enlem ve boylam bilgisine ulaşmış. Geçtiğimiz aralık ayında Reddit’in İspanya bölümünden gönüllü arayan Avustralyalı genç, birkaç kişi bulduktan sonra sonunda bölgeye en yakın kişiyi seçmiş.