Xiaomi 17 Pro Max'in gündem olan ikinci ekranı Xiaomi 17 Ultra'da Olmayacak

Xiaomi 17 Ultra’da daha önceki modellerde yer alan arka ekran kaldırılacak. Yerine dev bir kamera modülü geliyor: 200 MP periskop ve dört lensli sistem.

Xiaomi, 17 Ultra modelinde Xiaomi 17 Pro Max bulunan arka ekranı tamamen kaldırıyor. Bu alanın yerine, dört farklı lens içeren büyük bir kamera modülü konumlandırılacak. Böylece cihazın tüm arka yüzeyi fotoğrafçılık deneyimi için optimize edilecek.

Sızan bilgilere göre bu modül; 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP portre lensi ve 200 MP periskop telefoto kameradan oluşacak. Özellikle 200 MP’lik periskop lens, gelişmiş yakınlaştırma ve düşük ışık performansıyla dikkat çekecek.

Yeni tasarımda kamera çıkıntısı belirginleşirken, profesyonel kamera benzeri bir görünüm sunulacak. Arka ekranın kaldırılması bazı kullanıcılar için eksiklik olsa da, fotoğrafçılık odaklı deneyimi önceleyenler için daha fonksiyonel bir tercih olabilir.