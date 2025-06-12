İkinci el otomobil almak mantıklı bir tercih olabilir ama bazı kritik detayları gözden kaçırırsanız ciddi masraflarla karşılaşabilirsiniz. Bu içeriğimizde, ileride pişmanlık yaşatmayacak kontrol noktalarını tek tek anlattık.

Sıfır otomobil fiyatlarının arşa çıkmış olması, vatandaşı ikinci el otomobillere mecbur bırakıyor. Ancak ikinci el otomobil sahibi olmak da hiç kolay değil. Çünkü bazı art niyetli kişiler, satacakları otomobildeki sorunları gizleyebiliyorlar. Mutlaka duymuşsunuzdur; arabanın ilanında "kazasız, boyasız" denildiğini ancak söz konusu otomobilin ağır hasarlı olduğunu...

İşte bu tür durumlardan korunmak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki ne yapmalı? Bu içeriğimizde ikinci el otomobil satın alacak birinin mutlaka kontrol etmesi gereken hususlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İkinci el otomobil satın alırken mutlaka kontrol etmeniz gerekenler

Arabanın motor ve mekanik durumu

İkinci el otomobil bakıyorsanız, demek ki sıfırını alacak kadar zengin değilsiniz. Hâl böyle olunca ekstra masraflar, sizin için oldukça kritik. Eğer bir ikinci el otomobil satın alacaksanız doğrudan motor ve mekanik durumunu kontrol edin. Bu noktada uzman olmanıza da gerek yok. Arabanın motor sesi normal mi, vites değişimi rahat mı, yağ kaçırmış mı gibi soruların yanıtlarını mutlaka kendi içinizde verebiliyor olmanız hâlinde, almayı düşündüğünüz arabayla ilgili ön fikir sahibi olursunuz.

İkinci el otomobili dışarıdan inceledikten sonra mutlaka test sürüşü yapın. Çekiş gücü normal mi veya hararet yapıyor mu kendi gözlerinizle görün. Süspansiyonlardan garip garip sesler gelmiyorsa, vites geçişlerinde sorunlar yoksa arabayı incelemeye devam edebilirsiniz.

Kilometre ve tramer kaydı sorgusu yapın

İkinci el otomobil satın alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da kilometre ve tramer bilgisinin sorgulanması. Kilometre sorgulama, PTT aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor. Arabanın sadece plakasıyla yapacağınız sorgulama üzerinden otomobille ilgili en önemli bilgilerden birine ulaşmış olacaksınız. Eğer PTT verileri ile aracın kadranındaki görsel uyumluysa sorun yok demektir.

Tramer sorgulama işlemi de en az kilometre sorgulamak kadar önemlidir. Çünkü bu sorgulama işlemiyle otomobilin geçmişte yaşadığı kazalarla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak burada unutmamanız gereken bir husus var. Araba bir kazaya karışmış ancak sigorta şirketine başvurulmadan işlem yapıldıysa o kazanın tramer bilgisini göremezsiniz. Yani tramer sorgusuna yüzde yüz güvenmeyin.

Ruhsat ile araç üzerindeki bilgilerin karşılaştırılması

Ülkemizdeki mevzuata göre otomobil ruhsatları, arabanın motor ve şasi numarasını göstermektedir. Eğer mümkünse ruhsat üzerindeki numaralarla araba üzerindeki motor ve şasi numarasını kontrol edin. Peki neden mümkünse dedik? Özellikle de eski otomobillerde bu sayılar silinmiş olabiliyor. Hatta pek çok kişi, TÜVTÜRK muayene istasyonlarında bu hafif kusuru görüyor.

Yedek anahtar ve ekipmanlar

İkinci el otomobil satın alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da yedek anahtar ile otomobile ait diğer ekipmanların kontrolü olmalı. Aslında bunlar çok önemli gibi görünmeyebilir. Neticede herkes anahtar kaybedebilir, arabasının kitapçıklarını çöpe atabilir. Ancak bunlar için arabanın özenle kullanılıp kullanılmadığını göstermesi açısından dikkate değer bir detay diyebiliriz.

Kaporta ve boya durumu

Kaç yaşında olurlarsa olsunlar ikinci el arabalar, ister istemez yıpranmışlardır. Güneş, dolu veya kar gibi doğa olaylarına maruz kalmak, arabaların boyasına zarar verir. Bundan kaynaklı olarak, "komple boyalı araba perttir" şeklinde bir yanılgıya düşmeyin. Otomobilin sahibi ile detaylıca konuşun ve boyanın neden yapıldığını anlamaya çalışın. Tabii değişen ve lokal boyalı parçalarla ilgili bilgi de alın.

Ülkemizde boya ve değişen parça takıntısı olan çok fazla kişi var. Ancak 20 yaşında bir otomobili güneş yanığından kaynaklı olarak boyatmayıp ne yapmak lazım? Açık konuşmak gerkirse şasi, podye ve direk gibi önemli bölgelerdeki işlemler, tavanın güneş yanığından dolayı boyanmasından çok daha önemlidir.

Hazır kaporta ve boya durumu demişken: Ekspertiz yaptırmadan ikinci el otomobil almayın

Sıradan vatandaşlar olarak otomobillerdeki tüm sorunları tespit etmemiz mümkün değil. İşte bundan kaynaklı olarak ikinci el araba almadan önce mutlaka ekspertiz yaptırın. Hava yastıklarının durumu, elektronik sistemlerdeki arızalar, boya ve değişen durumu gibi tüm detaylar, ekspertiz sonucu zaten ortaya çıkacaktır. Ancak bu demek değil ki her ekspertiz firması yüzde 100 güvenlidir. Bir firmayı ziyaret etmeden önce iyi bir araştırma yapın.

Fiyat araştırmasını iyi yapın

İkinci el otomobil almadan önce pazar araştırması yapmanızda fayda var. En azından satıcının karşısına geçtiğiniz zaman iyi bir pazarlık yapabilecek kadar bilgi sahibi olun. Aksi takdirde ederi daha düşük olan bir otomobile fazla para ödeyebilirsiniz. Bu da uzun vadede canınızı sıkacaktır.

Hak mahrumiyeti olup olmadığını öğrenin

Gittiniz, gördünüz ve notere geçmeye karar verdiniz. Burada ufak ama atlamamanız gereken bir işlem daha var. Arabanın borçlarını kontrol ettirmek. Arabanın sahibi, e-Devlet üzerinden araba üzerinde herhangi bir borç olup olmadığını kolayca öğrenebilir. Eğer bu işlemi notere gitmeden önce yaparsanız orada boşuna zaman kaybetmemiş olursunuz. Unutmayın, üzerinde hak mahrumiyeti olan bir otomobilin noterdeki satışı gerçekleştirilmez.

Bu içeriğimizde, ikinci el otomobil satın almayı düşünen vatandaşlarımızın neler yapması gerektiğine detaylıca baktık. Tabii ne kadar dikkatli olursanız olun, art niyetli kişilerin tuzaklarına düşme olasılığınız olduğunu da unutmayın. Umarız hiçbir zaman böyle bir durumla karşı karşıya gelmezsiniz...