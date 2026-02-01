Tümü Webekno
Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Otomobil Tutkunlarının Kalbini Çalan En İkonik OEM Jant Modelleri

Otomobil dünyasında bazı detaylar vardır ki aracın karakterini baştan aşağı değiştirir. Tasarımıyla efsaneleşmiş, fabrikadan çıktığı haliyle modifiye dünyasına kafa tutan en ikonik OEM jant modelleri listesini hazırladık. Alfa Romeo’dan Porsche’ye, otomobilin ruhunu yansıtan o muazzam jant tasarımlarına yakından bakıyoruz.

Otomobil Tutkunlarının Kalbini Çalan En İkonik OEM Jant Modelleri
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

OEM jant modelleri, bir otomobilin fabrikadan çıktığı andaki duruşunu ve estetiğini belirleyen en kritik unsurların başında geliyor. Bazı jant tasarımları o kadar başarılıdır ki sadece ait oldukları modele değil, tüm bir markanın kimliğine ve otomobil tarihine isimlerini altın harflerle yazdırırlar.

Bu içeriğimizde gördüğümüz yerde tanıyacağımız ve estetiğiyle büyüleyen efsanelere odaklanıyoruz. Klasik hatlardan modern keskinliğe kadar uzanan bu jantlar, birer metal parçasından çok mühendislik ve sanatın buluşma noktası olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobil dünyasının vazgeçilmezleri: İkonik OEM jant tasarımları:

Alfa Romeo Teledial

Başlıksız-1

İtalyan estetiği denince akla gelen Alfa Teledial jantlar, adını eski tip çevirmeli telefonların kadranına benzeyen dairesel boşluklarından alıyor. GTV ve 156 modelleriyle özdeşleşen bu tasarım, bugün bile en şık jantlar listesinin zirvesinde yer alıyor.

BMW Style 5 (BBS)

Başlıksız-1

BMW denince akla gelen o meşhur "mesh" yapısı, BMW Style 5 ile doruk noktasına ulaştı. BBS tarafından üretilen bu çok kollu ve vidalı tasarım, özellikle E30 ve E34 kasaların duruşunu bambaşka bir seviyeye taşımasıyla biliniyor.

Mercedes-Benz AMG Monoblock

Başlıksız-1

Gücü ve sağlamlığı temsil eden Mercedes Monoblock jantlar, 90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki AMG modellerinin imzasıydı. Dolu yapısı ve geniş yüzeyiyle "balta" gibi duran bu jantlar, hâlâ en çok aranan modeller arasında.

Porsche Fuchs

Başlıksız-1

Dünyanın ilk dövme alüminyum jantı olan Porsche Fuchs, 911 modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yonca yaprağına benzeyen tasarımıyla hem hafiflik hem de soğutma avantajı sağlayan bu model, klasik otomobil dünyasının kutsal kasesi kabul edilir.

Audi Rotor

Başlıksız-1

Listemizin en modern üyesi olan Audi Rotor, markanın keskin ve teknolojik yüzünü temsil ediyor. RS serileriyle hayatımıza giren bu tasarım, içe dönük kavisli yapısıyla otomobile hareket hâlindeyken inanılmaz bir dinamizm katıyor.

Soğuk Havada En Az Menzil Kaybeden Elektrikli Otomobil Modelleri Belli Oldu! Soğuk Havada En Az Menzil Kaybeden Elektrikli Otomobil Modelleri Belli Oldu!
Sıfır Arabada Akü Sorunu Neden Olur? Sıfır Arabada Akü Sorunu Neden Olur?

Peki sizin favori OEM jant seçiminiz hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz...

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

God of War Dizisinde Thor'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu

God of War Dizisinde Thor'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

İyice Kafayı Yediler: DOOM, Şimdi de Kulaklıklarda Çalıştırıldı!

İyice Kafayı Yediler: DOOM, Şimdi de Kulaklıklarda Çalıştırıldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim