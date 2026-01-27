Soğuk Havada En Az Menzil Kaybeden Elektrikli Otomobil Modelleri Belli Oldu!

Avrupa'nın en büyük otomobil organizasyonlarından ADAC, çok popüler 14 elektrikli otomobille bir test gerçekleştirdi. Bu test kapsamında otomobillerin aynı rotadaki menzilleri ölçüldü. Böylelikle en verimli ve en verimsiz elektrikli otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.

Kış mevsiminin gelmesi ile elektrikli otomobillere yönelik menzil tartışmaları yeniden alevlendi. İçten yanmalı otomobiller gibi olmadıkları için soğuk kış şartlarında menzil kaybı yaşayan otomobiller, gerçekleştirilen bir test ile eleştiren kesimin haklı olduğunu ortaya koymuş oldular.

Avrupa'nın en büyük otomobil organizasyonlarından ADAC, Avrupa pazarında oldukça popüler olan 14 elektrikli otomobil modeli ile bir test gerçekleştirdi. Bu test kapsamında 580 kilometrelik bir rota oluşturan ekip, otomobillerin bu rotadaki performanslarını ölçtü. Dilerseniz şimdi o testin sonuçlarına bakalım.

İşte 14 elektrikli otomobilin 580 kilometrelik rotada gösterdikleri performans:

Model Gidebildikleri Mesafe WLTP Menzili Tesla Model Y Long Range AWD 406 km 600 km Polestar 4 LR SM 369 km 600 km Audi A6 Avant e-tron performance 441 km 719 km Smart #5 361 km 590 km VW ID.7 Tourer Pro 360 km 593 km Mercedes-Benz EQE SUV 350+ 331 km 550 km Volvo EX90 Twin Engine 360 km 611 km BYD Sealion 7 Excellence AWD 293 km 502 km BMW i5 Touring eDrive40 351 km 602 km Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD 325 km 570 km Skoda Elroq 85 315 km 554 km Kia EV6 84 kWh RWD 311 km 560 km Porsche Macan 332 km 617 km Opel Grandland Electric 97 kWh 332 km 666 km

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Tesla Model Y Long Range AWD, zorlu kış koşullarına rağmen en verimli otomobil oldu. WLTP standartlarında sunabildiği menzilin yüzde 50'sini kaybeden Opel Grandland Electric 97 kWh ise teste giren 14 otomobil arasında en verimsiz modeldi.

ADAC'ın gerçekleştirdiği test, elektrikli otomobil satın almayı düşünen tüketiciler için kritik önem arz ediyor. Zira bu test ile tüketiciler, zorlu kış koşullarında en iyi deneyimi sunabilecek otomobiller arasında bir seçim yapabilirler.