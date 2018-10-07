İlginç Konulara Sahip İzlemeye Değer 13 Film

İzlemeden geçmemeniz gerek 13 adet filmi sizin için listeledik.

Konularıyla sizi düşündürecek filmler arıyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Sizler için izledikten sonra üzerinde uzun süre düşüneceğiniz filmlerin listesini yaptık. Farklı bir bakış açısı kazanmanız için şunu da aklınızdan çıkarmayın: yönetmenin vermeye çalıştığı son sizin anladığınız sondan farklı olabilir.

Oyun Gecesi

Bu filmde her hafta sonu oyun gecelerinde bulunan çiftlerin hikâyesini anlatıyor. Ancak başkarakterin kardeşinin kaçırılmasıyla bir anda her şey değişiyor. Başta bunun bir şaka olduğunu düşünseler de durumun böyle devam etmesi durumunda bu gecenin hepsinin son gecesi olacağını anlıyorlar. Tahmin edilemeyen hikayesiyle bu film sizi içine çekecek ve film bitene kadar kurtulamayacaksınız.

The Limehouse Golem

Bu film Peter Ackrod’un Cinayet Sanatı kitabının beyaz perdeye uyarlanmış hali. Bir kadının haksız bir şekilde birkaç cinayetten suçlanmasını konu alan film İngiltere’de geçiyor. Ancak bu doğru mu? Scotland Yard’dan gelen detektif bu işi çözmeye çalışırken siz de ona katılacaksınız.

6 Souls

Çoklu kişilik bozukluğu hakkında araştırma yapan ve aynı zamanda da psikolog olan bir anneyi konu alan film psikoloji gerilim konusunda bir klasik. Başlangıçta başkarakterimiz gayet normal olsa da doktorların açıklayamadığı bir hastalıkla kendisine gelen hastasından sonra her şey değişiyor.

Günahkâr Rahibeler

Bu film 60’larda yaşanmış gerçek bir olayı konu alıyor. İrlanda’daki Magdalene akıl hastanesi, kadınların zorla çalıştırılıp ayrıca kötü davranıldığı bir yerdir. Genç kadınlar çok güzel olmaları ya da evlenmeden çocuk sahibi olmaları gibi sebeplerle bu akıl hastanesine yatırılır. Filmin tüylerinizi ürperteceği konusunda garanti verebiliriz.

Korku Terapisi

1990’ların Minnesota’sında detektif Bruce Kenner, Angela adındaki genç bir kadının cinsel istismarı davasını inceler. Suç hiçbir şey hatırlamadığını iddia eden babası tarafından işlenmiştir. Hafıza terapileri uygulanarak babasının hafızasını geri getirilmeye çalışılır. Bu film size bir gerilim filminden bekleyebileceğiniz her şeyi verecek.

Paranoya

Film Joseph Finder’ın Paranoya isimli kitabının sinemaya uyarlanmış halidir. Hikaye 26 yaşındaki Adam Cassidy’nin işinden şikayet etmesiyle başlar. Ancak olay bu kadar basit değildir. Başkahramanımız hayatının en büyük hatasını yapınca her şey bir anda değişir.

Blood

Bir kadın öldürülür ve sonrasında kardeş oldukları ortaya çıkacak olan iki adet polis memuru davayla ilgilenir. Çok da heyecan verici bir hikaye gibi görünmese de, davayla ilgilendikçe bilmemeleri gereken başka cinayetleri de gün yüzüne çıkaran karakterlerimizin hikayesi fazlasıyla ilginç.

Black Butterfly

Film Paul adındaki bir yazarın pek de iyi gitmeyen hayatını konu alıyor. Değerli bir şey yazma hakkında ümidini yitiren ancak başkalarının ölümle yüzleştiği ana tanıklık ettiğinde bu ümidi tekrar kazanan karakterimizi anlatan bu film daha önce izlediğiniz hiçbir filme benzemiyor.

Güzel Günler

Bir multimilyonerin oğlu sıradan bir kadınla evlenmeye karar verir. Tabi ki ailesi bu durumu onaylamaz ve ailesiyle aralarındaki bu anlaşmazlık genç eşi için kaldırılamayacak bir yük olur. Kadın ortalıktan sonra gerçeğin ortaya çıkması ise fazla zaman alır. Film Robert Alan Durst’ün hayatını konu alıyor.

Diriliş

Film başkarakterin ölümü ile başlıyor. Erkek arkadaşıyla ettiği kavgadan sonra Christina Ricci’nin oynadığı karakter geçirdiği araba kazası sonucu kendini cenaze evinde bulur. Orada Eliot Deacon ile tanışır. Eliot kendini medyum olarak tanıtır ve kendisine içinde bulunduğu bu arafta kalma durumu hakkında yardımcı olmak istediğini söyler. Ancak karakterimizin şüpheleri vardır.

Son Elmas

Profesyonel bir hırsız 40 milyon dolar değerindeki efsanevi bir elmasın çalınması işini kabul eder. Elmasa yaklaşabilmesi için elmasın değerini tahmin edecek kadını kandırması gerekir ancak zaman geçtikçe her şey daha da tehlikeli hale gelir.

The Dark Valley

Bu film korkunç sırların olduğu küçük bir kasabada geçer. Tabi ki kimse kasabadaki ilginç adamı sevmez ancak her şey bu kadar basit değildir. Alplerde geçen bu filmin mistik atmosferi ve ilginç hikayesi, bu filmi izlemezseniz fazlasıyla eksik kalacağınız şeylerden yalnızca birkaçı.

Bayan Sloane

Elizabeth Sloane, illegal lobicilik suçuyla suçlanan başarılı bir lobicidir. Ancak filmin sonlarına doğru suçlu koltuğunda çok farklı kişileri görüyoruz. Bu her noktası mükemmel şekilde tasarlanmış filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz.