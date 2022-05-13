Apple'ın duayen isimlerinden Tony Fadell, ilk iPhone hakkında ilgi çekici bir hikâye paylaştı. Fadell, ilk iPhone'un aslında SIM kartsız olmasının planlandığını açıkladı.

2007 yılında ilk iPhone modelini tanıtarak akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk kazandıran Apple, bugüne kadar her yıl yeni bir model çıkararak yüz milyonlara ulaşmayı başardı. Bugünse Apple’ın ilk iPhone modeli hakkında oldukça ilgi çekici bir hikâye paylaşıldı. Hikâye, “iPod’un babası” olarak tanınan Apple’ın iPod bölümünün eski Kıdemli Başkan Yardımcısı Tony Fadell tarafından aktarıldı.

Gazeteci Joanna Stern ile konuşan Fadell, Apple kurucu ortağı ve zamanının CEO’su Steve Jobs’ın ilk iPhone’u ‘SIM kartsız’ yapmayı planladığını açıkladı. Fadell’e göre Jobs, iletişim için GSM hücresel veri teknolojisinden faydalanmak istemeyen Jobs, bunun yerine iPhone’ları CDMA teknolojisiyle dünyaya bağlamayı hedefliyordu.

Steve Jobs, iPhone'u dünyaya farklı bir şekilde bağlayacaktı:

Günümüzde özellikle çok yüksek hızlarda internet bağlantısı için kullanılan CDMA teknolojisi, sabit telefonları bile cep telefonları gibi yanınızda gezdirmenizi sağlayabiliyordu. Peki ne oldu da Jobs, CDMA teknolojisinden vazgeçti? Jobs’ı bu fikirden uzaklaştıran kişi, Fadell’in ta kendisiydi.

Fadell, Jobs’ı CDMA teknolojisinden uzaklaşmaya ikna etmek için teknolojinin henüz yaygın olarak kullanılmadığını gösteren pazar verilerini kullandı. En sonunda da Jobs, Fadell’in gösterdikleriyle ikna oldu ve fikrinden vazgeçti. Fakat bu, bugüne kadar CDMA desteğine sahip olmayan hiçbir iPhone çıkmadığı anlamına gelmiyor. Apple, 2011 yılında iPhone 4’ün CDMA varyantını da Verizon ağı için piyasaya sürmüştü.

Öte yandan Apple, son zamanlarda ortaya atılan iddialara bakacak olursak yeniden bu teknolojiyi adapte etmeyi deneyecek gibi duruyor. Sektördeki pek çok uzman, Apple’ın iPhone 15 serisinde SIM kartının olmayacağı yönünde tahminlerde bulunuyor. Tabii bu tahminlerin doğruluğunu ancak zaman gelince görebileceğiz.