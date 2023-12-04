Kanada'daki bir çizgi roman dükkanı, çıktığı dönem 12 sent değerinde olan bir çizgi romanı 44.300 dolara satışa çıkardı. Bu çizgi roman, Örümcek-Adam'ın gözüktüğü ilk sayı olmasının yanı sıra çizgi roman efsanesi Stan Lee imzalı.

Zaman zaman müzayedelerde çizgi romanlar yüksek fiyatlara satılabiliyor. Özellikle önemli karakterlerin ilk çıktığı sayılar ya da önemli olayların yaşandığı sayıların iyi kondisyonda olan kopyaları, büyük meblağlara alıcı bulabiliyor. Kanada'daki bir çizgi roman dükkânı da benzer bir satış yapmayı amaçlıyor.

Marvel'i Marvel yapan isim Stan Lee, Örümcek-Adam ile birlikte insani dertleri olan, süper kahraman kostümünün dışında da sıkıntıları olan genç bir kahraman fikri ilk defa denenmişti. Lee'nin kendi anlattığına göre o dönemki yönetim, Örümcek-Adam'a "Kirayı denkleştiremeyen kahraman mı olur? Hem de örümcek, insanlar örümcekleri sevmez." diyerek bu karakterden uzak durmuşlardı.

Stan Lee imzalı Örümcek-Adam çizgi romanı 44,300 dolar

Amazing Fantasy adlı çizgi roman serisi ile beklenen satışları yakalayamayan Marvel, seriyi sonlandırmadan önce Stan Lee'ye "dergi boş kalmasın diye" Örümcek-Adam'ı yazma izni vermişti. Satışlar düşük olduğu için de Amazing Fantasy #15 çok fazla basılmamıştı. 1962 yılının ağustos ayında yayımlanan, Stan Lee (yazar) ve Steve Ditko (çizer) imzalı çizgi roman sadece 12 sente satılmıştı. Bu sayının yüksek satışları, Örümcek-Adam'ı çizgi roman dünyasına kazandırmıştı.

Kanada'daki The Comic Hunter adlı çizgi roman dükkânı, ellerindeki Stan Lee imzalı Amazing Fantasy #15 için 60 bin Kanada doları, yani 44,300 ABD doları bir ödeme talep ediyor. Ayrıca çizgi romanın orijinal olduğunu gösteren resmî belgesi de bulunuyor.

Bu çizgi roman, durumu kötü olduğu için bu fiyata satılıyor. Çizgi romanın kondisyonu 10 üzerinden 3,5 olarak gösteriliyor. Aynı çizgi romanın iyi kondisyondaki bir kopyası, 2021 yılının Eylül ayında tam 3,6 milyon dolara satılmıştı. Bu çizgi romanın rekoru ise Nisan 2022'de 5,3 milyon dolara satılan ilk Superman sayısı tarafından kırılmıştı.