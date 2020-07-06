AT&T tarafından geliştirilen Picturephone II ile günümüzden 50 yıl ön gerçekleştirilen görüntülü görüşme, dünyanın ilk özel görüntülü görüşmesi olarak kayıtlara geçti. İstasyonlardan gerçekleştirilen ilk görüntülü görüşme ise daha eski bir tarihe sahip.

Görüntülü konuşmanın 3G teknolojisi ile birlikte yaygınlaştığı ve standart teknolojilerden biri haline geldiği bilinen bir gerçek. Peki ilk görüntülü aramanın ne zaman yapıldığını biliyor musunuz? Sandığınızdan çok daha eski olduğunu garanti edebiliriz.

Bir zamanlar telefonun mucidi olarak da bilinen Graham Bell’in kurmuş olduğu Bell Telefon Şirketi ile de birleşmiş olan ABD’li telekomünikasyon şirketi AT&T, Disneyland’daki 1964 New York Dünya Fuarı’nda ilk görüntülü arama destekli telefonu Picturephone’u duyurmuştu.

Picturephone, tahmin edebileceğiniz gibi zamanının devrim yaratan ürünlerinden bir tanesiydi. Ancak Picturephone ile yalnızca New York, Washington D.C. ve Chicago’daki istasyonlardan görüşme gerçekleştirebiliyordunuz ve 3 dakikalık bir görüşme için 16 dolar (bugünün parasıyla 132 dolar) ödeme yapmanız gerekiyordu.

Hem Picturephone’a erişimin zor, hem de görüşmelerin çok pahalı olması, Picturephone’un popülerleşmesinin önüne geçti. Yine de AT&T, projesinden vazgeçmeyerek Picturephone II’yi ortaya çıkardı ve ikinci nesil görüntülü telefon, şirketlerin kendi tesislerinde görüntülü arama sistemi kurmasına izin veriyordu.

Picturephone II ile gerçekleştirilen ilk görüntülü arama, Pittsburgh belediye başkanı Pete Flaherty ile Alcoa başkanı John Harper arasında 30 Haziran 1970 tarihinde gerçekleşti. Yani evet, ilk ‘özel’ görüntülü arama, günümüzden 50 yıl önce gerçekleşmişti.

Picturephone II ile gerçekleştirilen ilk görüntülü arama, aynı zaman ilk ticari görüntülü arama olduğundan kayıt altına alındı ve aşağıdaki videoda söz konusu görüşmenin ciddiyetini takım elbise sayısından anlayabilirsiniz.

AT&T, Picturephone II için aylık 30 dolarlık bir abonelik ücreti belirledi. Bugünün parasıyla 198 dolara denk gelen bu abonelik ile aylık 30 dakika görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyordunuz. Evet, 50 yıl önce 30 dakikalık bir görüntülü görüşmenin bedeli, bugünün giriş-orta seviye akıllı telefonları ile denk bir fiyata sahipti.

Picturephone II ile yapılan ilk görüntülü aramanın videosu