IMDb puanı en yüksek bilim kurgu filmleri

IMDb puanlarına göre en yüksek bilim kurgu filmlerini sizler için derledik. Bu filmlerin her biri sizi alıp farklı dünyalara götürecek.

Film izlemeyi hepimiz çok seviyoruz. Tabii ki türüne göre izleyenlerin zevki de değişebiliyor. En sevilen türlerden biri de şüphesiz bilim kurgu. Sinema tarihi boyunca hepsi bizi farklı dünyalara götüren binlerce bilim kurgu filmi çekildi. Peki en büyük film sitelerinden biri olan IMDb’ye göre en yüksek puanlılar hangileri?

Bu içeriğimizde IMDb’ye göre en yüksek puana sahip bilim kurgu filmlerini sizler için derledik. Uzayın derinliklerinden yapay zekâya kadar farklı farklı konuları işlemeleriyle izlerken hiç sıkılmayacağınız yapımlar diyebiliriz.

Inception

Yıl : 2010

: 2010 Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page IMDb puanı: 8.8

Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan Inception'da, insanların rüyalarının içine girilebildiği bir dünyaya gidiyoruz. Hikâyede, hedeflerinin bilinçaltına sızarak bilgi çalan profesyonel hırsız Cobb merkeze alınıyor.

Interstellar

Yıl : 2014

: 2014 Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular : Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain IMDb puanı: 8.7 Eski NASA pilotu Joseph Cooper'ın insanlığı kurtarmak ve yeni bir gezegen aramak için bir araştırma ekibiyle çıktığı yolculuğu izlediğimiz bu yapım da Christopher Nolan imzalı. Interstellar, sunduğu görseller, müzikleri ve konusuyla çok sevilen bir yapım.

The Matrix

Yıl : 1999

: 1999 Yönetmen : Lana Wachowski, Lilly Wachowski

: Lana Wachowski, Lilly Wachowski Oyuncular : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anna Moss, Hugo Weaving

: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anna Moss, Hugo Weaving IMDb puanı: 8.7

En ikonik bilim kurgu filmlerinden biri olan The Matrix, Neo isimli hacker'ın etrafındaki hiçbir şeyin gerçek olmadığını ve bir siber zekânın aldatması olduğunu keşfetmesini ve yaşananları anlatıyor.

Terminator 2: Judgement Day

Yıl : 1991

: 1991 Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong IMDb puanı: 8.6

Terminator serisi, bilim kurgu tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir yapım. Özellikle de 2. film çıtayı arşa çıkarıyor diyebiliriz. İlk filmin 10 yıl sonrasına gittiğimiz filmde daha gelişmiş bir T-1000 robotunun Sarah Connor'ın oğlu John Connor'ı öldürmek için gelecekten gönderilmesini ve Arnold Schwarzenegger'in robotunun onu korumaya çalışmasını izliyoruz.

Orijinal Star Wars üçlemesi:

Yıl : 1977, 1980 ve 1983

: 1977, 1980 ve 1983 Yönetmen : George Lucas

: George Lucas Oyuncular : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher IMDb puanı: 8,6 (A New Hope), 8,7 (Empire Strikes Back), 8,3 (Return of the Jedi)

Fantastik bilim kurgu türüne sokabileceğimiz Star Wars serisinin orijinal üçlemesi en iyi film üçlemelerinden biri konumunda. Filmlerde Luke Skywalker'ın İmparatorluk'tan galaksiyi kurtarmaya çalışmasını izliyoruz.

Dune: Part 2

Yıl : 2024

: 2024 Yönetmen : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Oyuncular : Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem

: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem IMDb puanı: 8.5

İnanılmaz ilgi toplayan ilk filmin ardından 2'inci Dune filmi daha da çok beğenilerek sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yine Dennis Villeneuve imzası taşıyan yapım, Paul Atredies'in Fremen'ler ile olan iş birliğini ve ailesini yok edenlerden intikam arayışını sürdürmesini konu ediniyor.

Back to the Future

Yıl : 1985

: 1985 Yönetmen : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Oyuncular : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson IMDb puanı: 8.5

Belki de en ikonik bilim kurgu serilerinden olan Back to the Future, zaman yolculuğu temasını en iyi işleyen yapımlardan biri. İlk filmde, Marty McFly isimli 17 yaşındaki lise öğrencisinin bilim insanı arkadaşı Doc Brown'ın icat ettiği DeLoran arabadaki zaman makinesiyle 30 yıl geçmişe gitmesi konu ediniliyor.

Alien

Yıl : 1979

: 1979 Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular : Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt IMDb puanı: 8.4

Bilim kurgu ve korku türlerinin atalarından biri olan Alien, en ikonik yaratıklardan biri olan Xenomorph'u ilk kez bize gösteriyor. Filmde, bir gemiden yardım sinyali alan bir uzay aracı ekibinin, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir canlıyı içeren bir yumurta bulmaları ve yaşananlar konu ediniliyor.

Wall-E

Yıl : 2008

: 2008 Yönetmen : Andrew Stanton

: Andrew Stanton Oyuncular : Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin IMDb puanı: 8.4

İçinizi ısıtacak cinsten bir robot filmi olan Oscar ödüllü Wall-E'de, terk edilmiş Dünya'da çöp temizleyen bir robotun başka bir robotla tanışmasını ve ona aşık olmasını izliyoruz.

2001: A Space Odyssey

Yıl : 1968

: 1968 Yönetmen : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Oyuncular : Keir Dullea, Gary Lockwood

: Keir Dullea, Gary Lockwood IMDb puanı: 8.3

Stanley Kubrick imzalı tarihin en iyi filmleri arasında gösterilen 2001, zamanının çok ötesinde bir film olmasıyla sizi gerçekten büyülüyor. Yapımda, Ay’da ortaya çıkan gizemli bir nesnenin ardından kökenini bulmak için Jüpiter’e seyahata çıkan 2 insan ve bir süper bilgisayardan oluşan mürettebatın hikâyesini izliyoruz.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Yıl : 2004

: 2004 Yönetmen : Michael Gondry

: Michael Gondry Oyuncular : Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson IMDb puanı: 8.3