İnce Bağırsak Bakterileri, B12 İçin Seks Yapıyor

Bilim insanları, ince bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerin B12 vitamini alabilmek için birbirleriyle "seks yaptıklarını" açığa çıkardı. Aslında bu ilişki, geçmişte de vardı ancak B12 vitamininin alınabilmesi için de kullanıldığı bilinmiyordu.

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insan bağırsaklarında bulunan yararlı bakteriler ile ilgili önemli bir çalışma yürüttüler. Yapılan incelemeler sonucunda, bakterilerin B12 vitamini için birbirleriyle "seviştikleri" ortaya çıktı. Bunu doğrudan seks olarak tanımlayan uzmanlar, bakterilerin bu sayede B12 vitaminini alacak genleri birbirlerine aktardığını tespit ettiler.

B12'nin vücudumuz için ne kadar önemli olduğu zaten yıllar önce ispatlandı. Vücuttaki pek çok hücre türü, bu vitamin olmadan tam olarak çalışamıyor. Bu da beraberinde pek çok sağlık sorunu getiriyor. B12'nin bu kadar önemli oluşu, vücut içinde bile hem bir rekabete hem de ilişkilere yol açmış gibi görünüyor. İşte bağırsaklardaki bakterilerin B12 için seks yapıyor oluşları da bu ilişkinin delili.

Bakteri seksinin ardında, "sıçrayan gen"ler yatıyor

Araştırmanın bir numaralı ismi Patrick Degnan tarafından yapılan açıklamalarda, bakterilerin nasıl seks yaptığı anlatıldı. Degnan'a göre bu süreçte B12'nin alınmasını sağlayan genler, bir tüp içerisinde bakteriden bakteriye aktarılıyor. Bu sayede iki bakteri arasında bir ilişki oluşuyor ve bunun sonucunda da her iki bakteri de B12 için gerekli olan genlere ulaşmış oluyor. Bunun sıçrayan gen olarak da bilindiğini anlatan bilim insanı, sıçrayan genlerin daha önceki araştırmalarda yalnızca antibiyotik tedavilerinden sonra bakterilerin hayatta kalması için kullanıldığını ifade ediyor. Yani bakteriler arasındaki seks, bundan önceki dönemlerde de vardı. Öte yandan; bakterilerin bazıları gen aktarımı yapabilirken bazıları yapamıyor. Bunu erkek ve kadınlar arasındaki cinsel ilişkiye benzetebilirsiniz.

Patrick Degnan, araştırmanın çok önemli olduğunu çünkü bu sonuçlara göre sevişmenin yalnızca antibiyotikten ibaret olmadığını, yararlı bakterilerin hayatta kalmasını sağlayacak diğer her şeyde kullanılabildiği anlamına geldiğini söyledi. Yaptıkları çalışmayı Cell Reports isimli dergide yayımlayan bilim insanı, insan vücudu ile ilgili yepyeni keşiflere kapı aralayabilir gibi görünüyor.