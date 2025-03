Son zamanların en başarılı Xbox oyunlarından olan Indiana Jones and the Great Circle'ın ne zaman PlayStation 5'e geleceği ortaya çıktı.

Microsoft, son birkaç yıldır Xbox tarafında büyük bir strateji değişikliğine gitmiş ve özel oyunlarını en büyük rakibi PlayStation’da da sunmaya başlamıştı. Bu oyunlardan biri de geçen yılın sonunda çıkış yapan ve hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan Indiana Jones and the Great Circle’dı.

Indiana Jones oyununun PS5’e geliş tarihi hâlâ açıklanmamıştı. Ancak bugün bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. En güvenilir oyun sızıntı kaynaklarından biri olan billbil-kun, PlayStation sahibi oyunseverlerin beklediği tarihi paylaştı.

İddiaya göre Indiana Jones, 17 Nisan’da PlayStation 5’e gelecek

billbil-kun’un edindiği bilgilere göre Indiana Jones oyunu, 17 Nisan 2025, yani önümüzdeki ay resmen PlayStation 5 için çıkışını yapacak. Tabii ki bunun bir iddia olduğunu, resmî açıklama gelmediğini unutmayalım. Yine de billbil-kun’un genelde dediklerinin doğru çıktığını düşündüğümüzde bu tarihin de yüksek ihtimalle doğru olacağını söyleyebiliriz.

Standart ve Premium olmak üzere 2 farklı şekilde sunulacağı da eklenmiş. Bu versiyonların sırasıyla 69,99 dolar ve 99,99 dolar fiyatla geleceği ifade edilmiş. Ülkemizde de pahalı bir fiyattan sunulduğunu görmemiz olası. Premium sürümün sahipleri, oyuna 2 gün erken ulaşabileceklermiş. Ayrıca bu sürümde The Order of the Giants DLC’si de yer alacakmış. Ön siparişlerin ise 25 Mart’ta başlayacağı ifade edilmiş.

İddianın doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Indiana Jones’un ikonik film serisinden esinlenen ve bizi 1937 yılına götüren macera türünde hikâye odaklı FPS bir yapım olduğunu belirtelim.