Onlarca Ubisoft oyunu, Xbox'ta kısa süreliğine %85'e kadar çıkan oranda indirime girdi.

Bahar aylarının gelmesiyle oyun platformlarından oyuncuların çok beklediği yeni indirim kampanyaları gelmeye başladı. Xbox da bunlardan biri. Microsoft Store üzerinden Ubisoft özelinde yepyeni bir kampanya başlatıldı.

Xbox’taki Ubisoft Yayımcı İndirimi, birçok popüler yapımda %85’lere kadar çıkan indirimler sunuyor. Kampanyanın, 20 Mart’a kadar devam edeceğini belirtelim. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.

Xbox'ın Ubisoft indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Assassin's Creed Mirage 900 TL 360 TL (%60) Assassin's Creed Valhalla Complete Edition 1.000 TL 250 TL (%75) Assassin's Creed Odyssey 600 TL 120 TL (%80) Assassin's Creed Origins 600 TL 90 TL (%85) Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition 525 TL 105 TL (%80) The Crew Motorfest 1.300 TL 390 TL (%70) The Crew 2 1.150 TL 345 TL (%70) Avatar: Frontiers of Pandora Lüks Sürüm 1.600 TL 528 TL(%67) Far Cry 6 Lüks Sürüm 775 TL 193,75 TL (%75) Far Cry 5 600 TL 90 TL (%85) For Honor 525 TL 78,75 TL (%85) Prince of Persia The Lost Crown 1.000 TL 500 TL (%50) Watch Dogs: Legion 600 TL 90 TL (%85) Watch Dogs 2 1.300 TL 195 TL (%85)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.