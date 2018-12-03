Samsung Galaxy A8s'in Tanıtım Tarihi Açıklandı

Samsung'un ekran çözümü Infinity-O, Apple'ın çentiği gibi bir etki yaratarak neredeyse bütün akıllı telefonlarda kullanılmaya başladı.

Birkaç gün önce, ortaya çıkardığı telefon özellikleriyle bilinen Çinli uzman @MMDDJ, Galaxy A8s'in Infinity-O ekrana sahip olacağını açıklamıştı. Bugün ise Samsung Çin; Galaxy A8s akıllı telefonunun 10 Aralık tarihinde Çin'de gerçekleştirecek bir etkinlikte, Infinity-O ekranıyla beraber tanıtılacağını duyurdu.

Samsung'un, Ekim ayında gerçekleştirdiği bir etkinlikte Galaxy A8s hakkında verdiği bilgiler doğrultusunda A8s'in; gerçek anlamda çerçevesiz, arka tarafta 3 kameralı ve gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden alan bir telefon olacağını biliyorduk. Bunlarla beraber Galaxy A8s, Infinity-O ekranının sol üst köşesinde ufak bir yuvarlağın içerisine sığdırılmış 24 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerasına da sahip olacak.

Apple tarafından kullanıldıktan sonra oldukça yaygınlaşan çentikli ekranlar, akıllı telefon sektörüne damgasını vurarak neredeyse her şirketin kullandığı bir ekran türü haline gelmişti. Samsung'un çentikli ekranlara çözüm olarak ürettiği Infinity-O teknolojisinin kullanıcılar tarafından tutulmasının ardından teknoloji devleri, kimin Infinity-O ekrana sahip ilk akıllı telefonu tanıtacağı yarışı içerisine girdiler.

Sol taraftaki fotoğraf Huawei Nova 4'e, sağ taraftaki fotoğraf Samsung Galaxy A8s'e aittir.

Samsung'un, Infinity-O ekranlı Galaxy S10'u 2019'un ilk aylarında tanıtacağını duyurmasının ardından; Huawei, ani bir atak yaparak Infinity-O ekrana sahip Nova 4 akıllı telefonunu 17 Aralık'ta tanıtacağını duyurdu. Bunun üzerine Samsung, bugün içerisinde, Infinity-O ekrana sahip Galaxy A8s akıllı telefonunu Huawei'nin Nova 4'ünden daha önce; 10 Aralık'ta tanıtacağını duyurdu. Ortada kimin "Infinity-O ekrana sahip ilk akıllı telefonu tanıtacağı" konusunda oldukça büyük bir çekişme söz konusu.

Teknoloji devlerinden gelen güncellemeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.