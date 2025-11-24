Influencer'ların Reklamlarına Yeni Düzenleme Geliyor: Yapay Zekâ İçin Önlemler de Yolda!

Sosyal medya influencer'larının reklamlı içeriklerine Ticaret Bakanlığından yeni düzenleme geliyor. Ayrıca e-ticaret platformlarının reklamlarına ve yapay zekâ içeren reklamlara yönelik de değişiklikler yolda.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla artık influencer’lık bir meslek hâline gelmişti. Binlerce, hatta milyonlarca takipçiye ulaşan bu kişlier, reklamlı paylaşımlar yaparak da para kazanıyordu. Şimdi ise Ticaret Bakanlığından influencerların paylaşımlarıyla ilgili yeni düzenlemeler geleceği bildirildi.

Türkiye Gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre Ticaret Bakanlığı, influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin yaptığı reklam içeren paylaşımlara bazı şartlar getirecek. Bunların yanı sıra reklamlarda yapay zekâ ve e-ticaret platformları gibi konularda da yeni önlemler yolda.

Reklamverenlerin isimlerinin belirtilmesi gerekecek

Şu anda reklamlı paylaşımlarda “#reklam”, “#sponsorlu”, “#işbirliği” gibi etiketler kullanıldığını görüyoruz. Bakanlığın yeni düzenlemesinin ardından bu paylaşımlarda ayrıca reklamı verenlerin isimleri, marka adları, ticari ünvanı gibi tanıtıcı bilgilerin verilmesi de zorunlu hâle gelecek.

Yani bir influencer reklam içeren bir paylaşım yaptığında o reklamı veren kişinin veya markanın ismini de geçirecek. Bunu da “@reklamveren” şeklinde etiketleme yöntemiyle yapacak. İçeriğin birden fazla paylaşıma yayıldığı durumda her paylaşımda bu etiketlerin eklenmesi gerekecek.

Ayrıca sesli olarak yapılan paylaşımlarda yayının başında ve reklamın öncesinde reklamveren hakkında reklam içerdiği, reklamveren ile iş birliği içerdiği gibi ifadelerin eklenmesi gerekecek. Bunlara ek olarak “indirimli”, “avantajlı”, “uygun” ya da “cazip” gibi ifadelerin kullanıldığı reklamlarda faiz veya kâr payı oranının reklamın yayınlandığı alanda yer verilmesi de zorunlu olacak.

E-ticaret platformlarına yönelik düzenleme

E-ticaret platformlarında sıkça gördüğümzü “3 al 2 öde”, “1 alana 1 bedava” veya indirimin belirli bir tutarda harcama yapılmasına bağlanması gibi bir şartın bulunduğu reklamlara da düzenleme geliyor. Bu paylaşımlarda satışın başlangıç ve bitiş tarihleri paylaşımlarda yer alması zorunlu olacak. Satışa sunulan ürünün miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi gerekecek, reklama konu olan ürünün kampanya tarihinden önceki 10 gün içerisindeki en düşük fiyat esas alınacak. İndirimin belirli bir tutarda harcama yapılması şartına bağlandığı reklamlarda, en az iki ürünün satın alınması şartı bulunacak.

Yapay zekâ konusunda önlemler

Bakanlık ayrıca reklamlarda ürünlerde filtreleme, yapay zekâ ve diğer araçların kullanılmasına dair de yeni adımlar atacak. Hem bu durumlarda hem de yapay zekâyla oluşturulan insan benzeri dijital karakterlere yer verilmesi durumunda bu tarz bir teknolojinin kullanıldığını açık, anlaşılır ve ayırt edici şekilde belirten ifadeler kullanılması gerekecek.

Gerçek bir kişinin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyaları, gerçeğe aykırı şekilde bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği, kullandığı izlenimi verdiği, tavsiyede bulunduğu reklamlar da tamamen yasaklanacak.

Şans oyunlarına yasaklar

Son olarak şans oyunları konusunda da düzenlemeler geliyor. Gelen bilgilere göre falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve şans oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak.

Sağlık gibi konulardaki reklamlara da önlemler alınacağı bildirilmiş. Takviye edici gıdaların, normal beslenme kapsamında tüketilen gıdaların yerine geçtiği izlenimine yol açacak reklamlar yapılamayacak. Bir ürünün gerçeğe aykırı şekilde hastalıkları, tedavi edebileceği iddialarını içeren aldatıcı sağlık beyanlarında bulunulmayacak. İlaç, beşeri tıbbi ürün, elektronik sigara, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamları yasaklanacak.