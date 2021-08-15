İngiltere’de yapılan bir araştırmanın raporlarına göre, aşı olanların ölüm oranı, olmayanların iki katı. Bu raporun yanlış algı yaratmaması adına açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi, bunun “Temel Oran Yanılgısı” olduğunu söyledi.

Pandeminin başlaması ve insanların aşı olması ile birlikte pek çok insan tek bir soruyu düşünüyor, aşılar gerçekten işe yarıyor mu? Pek çok bilim insanı aşıların güvenli olduğunu söylese de bazı bilim insanları ve vatandaşlar, aşıların insanlığa zarar verdiğin hatta içinde çip olduğunu söylüyor.

İngiltere’de yapılan bir Covid-19 araştırmasının raporuna göre, ölenlerin %64’ü aşılı ve aşısız ölümler bu sayının yarısı. Ayrıca toplam 300 bin 10 vakadan 117 bin 115’inin 1. ve 2. doz aşısını yaptıran insanlar olduğu açıklandı. Pek çok insan bunu raporu, aşının korumadığına bir kanıt olarak gördü ancak durum pek de öyle değil.

Aşı olanların ölüm oranı daha yüksek

Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi’nin Twitter hesabından paylaştığı bu verileri gören pek çok vatandaş, Covid-19’dan ölenlerin daha fazla olduğunu gördüğünde, aşıların işe yaramadığını düşündü. Buna ek olarak pek çok insan aşıların aslında bir “nüfus azaltma yöntemi” olduğuyla ilgili komplo teorilerine de inanmaya başladı.

Abdullah Çiftçi’nin paylaşımı sonrası açıklama yapan bir diğer isim ise Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener oldu. Şener bu durumun sebebinin İngiltere’de aşılanma oranının çok yüksek olmasıyla doğrudan alakalı olduğunu söyledi.

“Temel Oran Yanılgısı”

Abdullah Çiftçi’nin paylaşımının altında açıklama yapan Şener, bu durumun “Temel Oran Yanılgısı” olduğunu söyledi. Alper Şener açıklamasında, “Aşılanma Oranları Arttıkça, Günlük Vaka Sayılarında Aşılananların Oranının Artması Normaldir!” diyerek bu durumun normal olduğunu belirtti. Açıklamanın devamında bu yanılgıyı örnekleyen Şener, “Şimdi, 800 kişilik popülasyonumuzun %95'inin (760 kişinin) aşılandığını düşünelim. Geriye kalan aşısız 40 kişinin 20'si hastalansın ve 2'si ölsün. 760 kişide ise 40 kişi hastalansın ve 4 kişi ölsün. Böyle bir senaryoda, eğer mutlak olarak sayı farklarına bakacak olursanız aşısız grupta 2 kişi ölmüştür, aşılı grupta ise 4 kişi ölmüştür. Bu durumda bir aşı karşıtı, halkı aldatmak için 'Aşılı gruptakilerin ölme riskinin 2 kat fazla' olduğunu söyleyebilir. Ama bu, tamamen hatalıdır.” dedi.

Şener aynı zamanda aşı olmayanların ölüm riskinin 10 kat daha fazla olduğunu ve insanların mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi. Bu açıklamayı gören kullanıcıların birçoğu Şener’e hak verdi. Şener’in açıklamasındaki matematiğe bakacak olursak İngiltere’de aşılı insanların ölüm oranının bu kadar yüksek olması da mantıklı gelmeye başlıyor.

Yine de Çiftçi’nin paylaşımının altında pek çok kullanıcı, aşıların gerçekten insanları korumadığını savunmaya devam ediyor.