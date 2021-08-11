Bilim kurgu denince akla ilk gelen filmlerden olan I Am Legend, bir süredir Amerika'da aşı karşıtı kampanyaları desteklemek için kullanılıyor. Bu konuda filmin senaristi, aşı karşıtlarına tepki gösterdi. Akiva Goldsman, filmdekilerle gerçeğin alakasının olmadığını, onları 'uydurduğunu' söyledi.

Pandeminin başlamasının ardından aşıların çıkacağı günü bekleyen insanlar aşılar gün yüzüne çıktığında ikiye ayrıldı. Aşıların yararlı ve zararlı olduğunu savunan 2 grup, hala tartışma içerisinde. Aşı karşıtlığı günümüzde çoğunlukla temeli olmayan düşüncelerle karşımıza çıkıyor.

Çipler, 5G ve daha nicelerinin kaynak olarak öne sürüldüğü açıklamalarda bir de kurgulanmış senaryolar kullanılıyor. Bunun son örneği olarak başrolünde Will Smith’in bulunduğu I Am Legend (Ben Efsaneyim) filmi karşımıza çıktı. Amerika’da bir süredir aşı karşıtı kampanyalarda kullanılan filmin senaristi, filmi bu şekilde kullanan kişilere cevap verdi.

“Bu bir film. Gerçek değil, ben uydurdum”

Film, kanser tedavisi bulmak için kızamık hastalığının genetiğini yeniden yapılandırmak üzere yapılan bir girişimin dünya nüfusunun neredeyse tamamını öldürmesini konu alıyor. Bu enfeksiyondan sağ kalanlar ise zombivari yaratıklara dönüşüyor.

Sosyal medyada bu durum, bu kişileri hastalığın değil, aşılamanın bu hale getirdiği şeklinde yorumlanıyor. Bu da New York’ta bulunan bir mağazada, çalışanlardan birinin bu konuda endişelenmesine yol açmıştı. Bu da bir haber haline gelince filmin senaristlerinden Akiva Goldsman, bu yönde düşünen kişilerin içini rahatlatacak türden bir açıklama yaptı.

Klavye başındaki çaresizliğini yazma stilinden anladığımız Goldsman, yaptığı paylaşımda bunun sadece bir film olduğunu, kendisinin uydurduğunu ve bunların gerçek olmadığını belirtti.

Filmin birbirinden farklı birçok şekilde sosyal medyada aşı karşıtı kampanyalarda kullanıldığı biliniyor. Bu noktada Facebook gibi sosyal medya devleri, herhangi bir kaynağa dayanmayan bu tür paylaşımları “yanlış bilgi içeriyor” gibi ifadelerle etiketliyor.