Dünyanın İlk Uçan Araba Havaalanı İçin Resmi İzin Alındı

İngiltere, dünyanın ilk uçan araba ve otonom teslimat drone'u havaalanı için resmi izni verdi. Tamamen elektrikli araçlara ev sahipliği yapacak havaalanında araçlar, şarj da olabilecek.

Uçan arabalar, pek çok kişi için hala bir “hayal” olsa da bazı ülkeler ve şirketler, dikey kalkış yapabilen şehir içi uçan taksilere ve kargo amaçlı insansız hava araçlarına dikkat çekici yatırımlarda bulunuyor ve bu konudaki en önemli adımlarından biri, İngiltere’de atılacak.

Dünyanın uçan arabalar ve otonom teslimat droneları için ilk mobil havaalanı, İngiltere hükümeti ve Coventry şehir meclisinden resmi onayı aldı. Uçan araba sektörü için önemli bir gelişme olan havaalanı, bu yılın ilerleyen döneminde Coventry şehrinde kurulacak.

Urban Air Port’un tasarlamış olduğu sıfır emisyonlu havaalanı, 2028 yılına kadar kendi ticari uçan araçlarını piyasaya sürmeyi hedefleyen Hyundai Motor Group tarafından da destekleniyor. Projeyi hükümetin destekleme nedeni ile sektörün potansiyel geleceği.

Aktarılan bilgilere göre dikey kalkış yapabilen elektrikli araç (eVTOL) sektörü önümüzdeki 20 yıl için 1 trilyon sterlin büyüklüğe sahip olacak. Dolayısı ile İngiltere’nin “dünyada ilk” sıfatına sahip bu havaalanına yatırımda bulunması, ülkeyi bu sektörde söz sahibi aktörlerden biri haline getiriyor.