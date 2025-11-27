İngiltere, Elektrikli ve Hibrit Otomobillerden Gittikleri Kilometre Başına Vergi Alacak

İngiltere, 2028 yılında elektrikli ve hibrit araçlar için çok ilginç bir düzenleme yürürlüğe sunacak. Sürücülerin gittikleri mil başına vergi ödemesi gerekecek.

Tüm dünyada olduğu gibi Birleşik Krallık da elektrikli otomobillere geçiş sürecine devam ediyor. Bir süredir de ülkede elektrikli otomobillerle ilgili bir vergi gündemde. Öyle ki hükûmet, elektrikli otomobillerden **mil başına vergi **almayı sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıyordu.

Şimdi ise bu konuda yeni açıklamalar geldi. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, yaptığı açıklamada hükûmetin elektrikli otomobillere uyguladığı yeni mil başına ödeme vergisinin şarj edilebilir hibrit araçlara da uygulanacağını açıkladı.

Elektrikli araçlardan 1,6 km başına 3 peni (kuruş) alınacak

Ülkede kısaca eVED olarak adlandırılan yeni vergi, sürücülerin içten yanmalı araçlardan uzaklaşmasıyla benzin ve dizele uygulanan vergiden kaynaklanan kayıp geliri geri kazanma amacıyla hükûmet tarafından atılmış bir adım olarak hayat geçiriliyor. Nisan 2028’de yürürlüğe gireceğini de belirtelim.

Detaylarından bahsedecek olursak elektrikli araçlar için gidilen her mil başına 3 peni alınacak. Şarj edilebilir hibrit otomobillerde ise** 1,5 penilik** bir ücret olacak. Ücretlerin enflasyona göre her yıl düzenleneceği de bildirilmiş 1 milin 1,6 km olduğunu belirtelim. Yani elektrikli araçlarla gidilen 1,6 km başına İngiltere’nin parasına göre 3 kuruşluk bir vergi olacak. Tahminler, bu ödemeler sayesinde 2028-2029 döneminde hazineye 1,1 milyar sterlin gelir getireceği, 2030-31’de ise 1,9 milyar sterline çıkacağı yönünde.

Ancak tabii ki elektrikli araç satışlarına da etkisinin olması bekleniyor. Çoğu uzmana göre uygulanacak yeni vergi, elektrikli otomobillerin satışlarında düşüşe neden olacak. Mart 2031’e kadar 440 bin civarında elektrikli araç satışını engelleyeceği öngörülüyor.