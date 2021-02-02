İngiltere'de Hackerlar, Elektronik Tabelaları Hackledi

İngiltere'de bir hacker, Staffordshire'ın bir kasabasında yolda bulunan trafik tabelalarını hackleyerek karantina kurallarını uymayan insanlara mesaj gönderdi. Son derece mizahi ve etkileyici bir yol seçen hacker'ın bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Yeni varyant COVID-19 virüsünün görülmesiyle birlikte İngiltere zor bir dönemden geçiyor. Devlet, sokağa çıkma yasağı kapsamında ihtiyaç haricinde sokağa çıkılmasını yasaklamış ve herkesi kurallara uymaya davet etmişti. Elbette tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de bu kuralları suistimal eden oldu ve bir hacker, kurallara uymayan insanlara mesaj gönderebilmek için farklı bir yol seçti.

Bahsi geçen hacker, Burton-On-Trent adlı bir kasabada trafik tabelalarını hackleyerek kurallara uymayan insanlara bir mesaj yolladı. Tabelalara “Eve gidin aptallar. Karantinada olmamız gerekiyor.” yazan hacker, Staffordshire Konseyi ve İngiltere Karayolları tarafından aranmaya başlandı.

Hacker, duruma sinirlenenlerle resmen dalga geçti

Kimliği belirlenemeyen hacker'ın yapmış olduğu bu davranış, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimisi böyle bir durumun mizahi bir yolla anlatılmasını desteklerken, bazı insanlar tabelaları hacklemenin ve insanlarla dalga geçmenin asla kabul edilemez bir davranış olduğunu dile getirdi.

Burton News’in Facebook grubu, konuyla ilgili şöyle bir paylaşım yaptı; "Burton’a gelirken yolda ne kadar da güzel (!) bir yazıyla karşılaştım. Olay gittikçe çığrından çıkmaya başladı ve buna izin veren kişilerin derhal kovulması gerekiyor. Konseye şikayette bulundum bile, bu kesinlikle kabul edilemez bir şey."

Sosyal medyada paylaşılan bu mesajın ardından hacker’dan başka bir hamle geldi ve tabelaları ikinci defa değiştirerek; “Müdür Karen’la konuşmak ister misiniz?” adlı bir mesaj paylaştı.

Yapılan eleştiriler her zaman olumsuz olmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, insanların daha önce trafik tabelalarına hiç dikkat etmediğini ancak şimdi bu mesajlar sayesinde tabelalarda ilk defa dikkat edilmesi gereken bir şeyler yazdığını belirtti.