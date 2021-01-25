COVID-19 ile ilgili endişelerin yeniden yükselmesine neden olan mutasyona uğramış koronavirüs, bilim insanları tarafından ilk kez görüntülendi. Rusya'dan yapılan açıklamaya göre EpiVakKorona adlı koronavirüs aşısı, mutant virüse karşı da etkili olmaya devam ediyor.

İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve daha yüksek bulaşıcılığa sahip olduğunun açıklanması üzerine tedirginliğe neden olan mutasyona uğramış SARS-COV-2, Rusya’daki Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nden bilim insanları tarafından görüntülendi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun yapmış olduğu açıklamaya göre bilim insanları, söz konusu mutant koronavirüsü mikroskop altında incelerken bir fotoğrafını çekmeyi başardılar ve bunu halka açık olarak paylaştılar.

Rusya'nın yeni PCR testleri, SARS-COV-2 mutasyonunu tespit edebilyor

Bilim insanları, mutasyona uğramış koronavirüsü yakından inceleyerek geçtiğimiz yılın tamamında insanlığın en büyük korkularından biri olan SARS-COV-2 ile benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymayı amaçlıyorlar.

Yine Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun açıklamasına göre Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi’ne (Rospotrebnadzor) bağlı kuruluşlar tarafından geliştirilen yeni PCR testleri, SARS-COV-2 mutasyonunu tespit edebilyor ve virüsün mutasyon geçirmemiş formlarından ayırt edebiliyor.

Söz konusu açıklamalardaki en dikkat çekici noktalardan biri de Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nin geliştirmiş olduğu EpiVakKorona aşısının SARS-COV-2’nin mutasyona uğramış varyantında da etkinliğini düşürmüyor olması.