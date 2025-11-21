İngiltere, rüzgar enerjisiyle 22 milyon eve yetecek kadar elektrik üreterek rekor kırdı

Birleşik Krallık, 11 Kasım’da rüzgârdan 22,7 GW üreterek rekor kırdı. Bu güç 22 milyon eve yetecek seviyeye yakın. İngiltere'de rüzgârın toplam elektrik üretimindeki payı %55,7 oldu.

Birleşik Krallık, 11 Kasım 2025’te rüzgâr enerjisinden 22,7 GW üretimle yeni bir rekora imza attı. Bu seviye yaklaşık 22 milyon evin anlık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kadar büyük bir güç anlamına geliyor.

NESO’nun paylaştığı verilere göre rüzgârın üretimdeki payı %43,6 olsa da “embedded wind” ile birlikte toplam oran %55,7’ye yükseldi. Güçlü rüzgâr koşulları ve ülkenin 32 GW’lık rüzgâr kapasitesi bu rekoru mümkün kıldı.

Rüzgâr enerjisi bu üretimle gaz, nükleer ve biyokütle kaynaklarını geride bırakarak günün en büyük elektrik kaynağı oldu. Yetkililer bunun sürdürülebilir enerji dönüşümünün önemli bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Önceki rekorun 2024’te kırıldığı düşünülürse, bu artış UK’nin temiz enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü gösteriyor. Ülke, rüzgâr enerjisiyle hem enerji güvenliğini artırmayı hem de karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.