İtalya'dan araştırmacılar, uzuv kaybı yaşayan insanlar için SoftFoot Pro ismini verdikleri bir protez ayak geliştirdi. Protez ayak, kemikleri ve dokuları taklit ederek insan ayağı gibi esnek ve dengeli bir deneyim sunuyor.

Vücudunun bir kısmını kaybeden insanlar, protez uzuvları kullanabiliyorlar. Ancak bu ürünler, hiçbir zaman gerçek bir elin, kolun, bacağın veya ayağın performansını gösteremiyor. Geliştirilen yeni bir protez ayak ise bunu yapmayı vadediyor.

İtalya Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan protez ayağın ismi SoftFoot Pro. Bu yenilikçi ürün, uzuv kaybı olan bireylere esneklik ve uyum sağlama yeteneği sunmayı amaçlıyor.

İnsan ayağındaki kemikleri ve dokuları taklit ediyor

İnsan ayağı, esneyip gerilmesiyle yüzey tipi ne olursa olsun dengede kalmamızı sağlıyor, oturmaktan zıplamaya kadar birçok çeşitli işlevi yerine getirmemize olanak tanıyor. SoftFoot Pro da tamamen aynı olmasa da buna en yakın deneyimi insanlara getirecek.

Bunu da insan ayağındaki kemikleri ve dokuları taklit ederek yapabiliyor. Yani bu protez ayağı takan kişi, tıpkı normal bir insanın ayağıyla yapabildiği esnek hareketleri gerçekleştirebiliyor. Böylece kaygan veya engebeli gibi zorlayıcı yüzeylerde hareket kabiliyetini ve dengeyi üst seviyede tutuyor. Günümüzdeki çoğu protez ayağın sert ve pek uyumlu olmadığını düşündüğümüzde bunlar çok önemli gelişimler.

İnsan anatomisinden esinlenerek oluşturulan SoftFoot Pro’nun benzersiz bir tasarıma sahip olduğunu da görebiliyoruz. İnsan dengesi için çok önemli olan ayak parmaklarını andıran kısmı dikkat çekiyor. Tamamen su geçirmez olduğunu da ekleyelim. Ağırlığı 450 gram olarak açıklandı. 100 kilograma kadar ağırlık taşıyabildiği de paylaşılan bilgiler arasında.

SoftFoodPro, gönüllüler tarafından test edilmiş ve ortaya başarılı sonuçlar çıkmış. Aşağıya eklediğimiz videodan nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Umarız ilerleyen zamanlarda istendiği gibi kullanılabilir ve uzuv kaybı olan bireylere yarar sağlayabilir.

SoftFoodPro'yu deneyenlerin videosu: