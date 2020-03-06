Nazilerin İnsan Derisinden Yaptığı Fotoğraf Albümü

Polonya'daki bir antika pazarından satın alınan İkinci Dünya Savaşı albümünün Nazi toplama kamplarındaki insanların derilerinden yapıldığı ortaya çıktı.

Polonya'daki bir antika pazarından satın alınan İkinci Dünya Savaşı'na ait fotoğraf albümünün Nazi soykırımının (Holokost) kurbanlarının derisinden yapıldığı tespit edildi. Şok eden gerçek, alıcının albüm kapağı üzerinde dövme, insan kılı olduğunu ve kötü bir koku yaydığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

İkinci Dünya Savaşı albümü ve alıcının aynı yerden aldığı bir not defteri, Auschwitz Anıt Müzesi'ne teslim edildi. Yapılan analizlerde, albümün kapağındaki derinin Almanya'daki Buchenwald toplama kampında öldürülen bir mahkuma ait olduğu belirlendi.

Albümün savaş sırasında bölgede misafirhane işleten Bavyeralı bir aileye ait olduğu belirlendi. Fotoğraf albümü, muhtemelen kampta çalışan bir Nazi tarafından aileye hediye edilmişti. Auschwitz Müzesi Başkanı Elzbieta Cajzer, albümün ve not defterinin aynı ciltleme atölyesinden çıkmış olabileceğini belirtti.

Karşılaştırmalı analizler, albüm kapağının İkinci Dünya Savaşı sırasında insan derisinden yapıldığını ortaya koydu. Cajzer: "Tahmin edebileceğiniz gibi kapaklar, SS 'kaynaklarından' gelen insan derilerinden yapılmıştı." dedi.