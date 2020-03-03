Türkiye'deki popüler e-ticaret platformlarında satışa sunulan bir çocuk kazağı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Üzerinde Nazi Almanyası'nın resmi armasının bulunduğu kazak, gündeme oturmasıyla birlikte satıştan kaldırıldı.

Akıllı telefon, internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin hayatlarında köklü değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin başında da internet üzerinden alışveriş yapmak geliyor. Tüketiciler artık, çeşitli e-ticaret platformları aracılığıyla ihtiyaç duydukları ürünleri satın alıyorlar ve kargo şirketleri, bu ürünleri kapılara kadar bırakıp gidiyor.

Türkiye'de hizmet veren onlarca e-ticaret platformu bulunuyor. Milyonlarca kullanıcıya aktif olarak hizmet vermekte olan e-ticaret platformları, zaman zaman yaptıkları indirimler ve özellikle de bu indirim dönemlerinde yaşanan sorunlarla gündem olabiliyorlar. Şimdiyse, e-ticaret platformlarına eklenen hiç tahmin etmeyeceğiniz ilginç bir ürün listelemesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

E-ticaret platformlarında teknolojik ürünler, ev yaşam malzemeleri, yapı ürünleri, ev aletleri ve giyim gibi kategorilerde milyonlarca ürün bulunuyor. Bu ürün kategorilerinden bir tanesi de çocuk kıyafetleri. Tüketiciler, çocukları için beğendikleri kıyafetleri internet siteleri ya da mobil uygulamalar aracılığıyla satın alabiliyorlar. Ancak farkı hemen anlaşılan ve pek çok e-ticaret platformunda listelenen bir çocuk kıyafeti, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nazi armalı çocuk kazağının ürün sayfası

Yukarıdaki görsele baktığınız ilk anda, üzerinde bir kartal ve altında da çeşitli simgelerin olduğu bir kazak görüyorsunuz. Şu durumda herhangi bir sorun olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bu kazağın üzerinde bulunan simgelerin Adolf Hitler Almanya'sı ile bütünleşmiş olması, Ekşi Sözlük kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İlk etapta sözlük kapsamında gündeme oturan kazak, ardından da Twitter'da tartışma konusu oldu.

Nazi Almanyası'nın en popüler simgelerinden bir tanesi "Svastika" olarak bilinen gamalı haç sembolüydü. Adolf Hitler liderliğindeki Naziler, bu sembole canlarını verebilecek kadar bağlılardı. Bu sembol, bir kartal ile birleştiğinde de Nazi Almanyası'nın resmi armasını oluşturuyordu. Dilerseniz şimdi, Nazi Almanyası'nın armasına yakından bakalım;

Yukarıdaki görselde de görülebileceği gibi Nazi Almanyası'nın resmi arması, "Tshirthane" isimli bir mağaza tarafından alenen satışa sunulmuş durumdaydı. Bununla da yetinmeyen satıcı, bu kazağın ürün açıklamasında "Adolf Hitler Nazi" ibaresini açıkça kullanıyordu. İlk olarak Trendyol'da keşfedilen bu ürün, gündeme düşmesinin ardından N11, epttavm ve Gittigidiyor gibi diğer e-ticaret platformlarında da tespit edildi.

Söz konusu kazağın gündem olmasıyla birlikte e-ticaret platformları, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan ürünün listelemesini kaldırdı. Ürüne şu sıralar, hiçbir e-ticaret platformunda erişilemiyor. Satıcının kendi internet sitesine girdiğimizde de ilgili ürünün satıştan kaldırıldığını açıkça görüntüleyebiliyoruz. Böyle bir olayın nasıl gerçekleştiği konusu ise belirsizliğini koruyor.