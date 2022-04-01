İnsan Genomunu İlk Kez Baştan Aşağı Haritalandırdı

DNA'larımızın bütününden oluşan insan genomu, 100'e yakın bilim insanının çalışmasıyla ilk kez tamamen haritalandırıldı. Bilim insanları, bu önemli gelişmenin insanlığa yeni kapılar açacağını açıkladı.

İnsan doğasını ve yapısını anlamak üzere son hızla çalışmalarına devam eden bilim dünyası, son derece önemli bir gelişmeye daha imza attı. 100’e yakın uluslararası bilim insanından oluşan bir ekip, Science dergisinde yayımladıkları araştırmayla birlikte dünyada ilk kez insan genomunun tam haritasını çıkarmayı başardıklarını duyurdu.

Bu konuda bugüne kadar yapılan en gelişmiş çalışmada bilim insanları, yıllar önce insan DNA’sının büyük bir bölümünü haritalandırmayı başarmışlardı. Fakat o günün teknolojisi nedeniyle DNA’nın bazı bölümleri gözlemlenemiyordu. Gelişen teknoloji, bu oranı en fazla %8’e kadar indirgerken artık beklenen gelişme yaşandı.

"20 yıldan fazla sürdü ancak sonunda başardık"

Mevcut çalışmada ve orijinal İnsan Genom Projesi’nde yer alan Washington Üniversitesi’nden bilim insanı Evan Eichler, konu hakkında paylaştığı açıklamasında “Bizi benzersiz bir şekilde insan yapan genlerden bazıları aslında bu ‘genomun karanlık maddesi’ndeydi ve bilinmiyorlardı. 20 yıldan fazla sürdü ancak sonunda başardık.” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, genomun tam haritasının insanlığa evrimimiz ve biyolojimiz hakkında daha iyi bir anlayış kazandıracağını ve aynı zamanda yaşlanma, kanser ve kalp hastalığı gibi alanlarda tıbbi keşiflere kapı açacağını paylaştı. Daha önce birkaç kez insan genomunun tamamının keşfedildiği söylense de bilim insanları, artık bunun kesin bir son olduğunu ifade etti.

Yeni çalışma, bir insan genomunun tam 3 trilyon 55 milyar baz çiftini içeriyor. Çalışma, Y kromozomu hariç tüm kromozomlarda boşluksuz düzenekler içerdi, önceki çalışmalardaki hataların düzenlenmesini üstlendi ve 99’unun protein kodlaması olduğu tahmin edilen 1956’daki gen tahminlerini içeren yaklaşık 200 milyon yeni baz çiftini ortaya koydu.