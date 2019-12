İnsan Organlarının Domuzda Gelişebileceği Görüldü

Bilim insanları, insan organlarını koyun ve domuz içerisinde geliştiren deneyde başarılı oldular. Araştırma, büyük bir ilerleme anlamına gelse de kullanılan kök hücrelerin yalnızca birinin insan kaynaklı olması henüz organ naklinin yapılamayacağı anlamına geliyor.

Melez türler üzerine araştırmalar yürüten Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni bir deneyin sonuçlarını paylaştı. Bu kurumun araştırmacıları, insandan alınan kök hücre ile koyun embriyosunu birleştirirken Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları ise domuz ile insan için aynı deneyi yaptı. İkinci deney, insan organlarının başka bir türün içerisinde gelişip gelişemeyeceğini anlamak için yapıldı.

Stanford'lu araştırmacılar, insan organlarıyla hemen hemen aynı boyutta organlara sahip olduğu için koyunu denek olarak tercih etti. Böylece dölleme domuzlardan daha kolay olacaktı. Organlar geliştiğinde, organ nakli amacıyla kullanılabilecek ve dünya çapında organ talebiyle arzı arasındaki farkın kapatılmasına yardımcı olabilecek.

Araştırmacı Juan Carlos Izpisua Belmonte, kimerik (iki farklı sperm tarafından döllenen iki farklı yumurtadan tek bir canlının ortaya çıkması) araştırmaların, kök hücre ve gen düzenleme teknolojilerini kullanarak genetik olarak uygun insan dokuları ve organları yaratıp yaratamayacaklarını görmek için yapıldığını kaydediyor. Belmonte, devam eden çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına dair çok iyimser olduklarını da sözlerine ekliyor.

Belmonte daha önce gen düzenleme alanında, domuz ve sığır içerisinde insan organlarının ve hücrelerinin oluşturulması araştırmalarında çalışmıştı. Araştırmacı, geçen sene bir farede sıçan pankreası, kalbi ve gözü için benzer bir araştırma tamamlamıştı.

Henüz organ nakli yapılamıyor:

Stanford'daki son deney hakkında henüz bir makale yayınlanmadı. Çalışma hakkındaki sunum, American Association for the Advancement of Science'taki bir toplantıda yapıldı. Deneyin etkileyici olmasına rağmen bilim insanlarının henüz tam olarak gelişmiş bir koyun yaratamadığının altı çiziliyor.

Deneyde aynı zamanda kayda değer miktarda insan kök hücresi kullanılmadı. Koyun embriyosundaki hücrelerin yalnızca %0,01'i insana aitti ve bu hayli düşük bir oran. İnsan organlarının gelişmesi için nerdeyse %1 oranında insan kök hücresi gerekiyor. Koyun/insan embriyosu, tıpkı domuz/insan melezi gibi 28 gün sonra yok edildi.

Melez türler üzerine araştırmalar artıkça bu araştırmaya karşı olanlarla bundan yana olanların yorumlarının çatışması bekleniyor ancak araştırmanın getireceği faydalar önemseniyor. Yalnızca ABD'de her gün organ nakli bekleyenlerin ortalama %22'si hayatını kaybediyor. Organlar birçok yoldan elde edilebilirse bu, gelecekte insan hayatını kurtarmaya yardımcı olabilir.