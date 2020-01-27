İnsan Sesi Diğer Gezegenlerde Nasıl Olurdu?

İnsan sesinin Dünya'da nasıl yayıldığını ve duyulduğunu hepimiz biliyoruz. Akustik uzmanları ise Dünya’da rahatlıkla yayılan insan sesinin, Dünya dışındaki gezegen ve uydularda nasıl olacağı üzerinde düşünüyorlar.

Akustik uzmanları, Güneş sistemimizde bulunan diğer gezegen ve uydularda, insan sesinin nasıl yayılacağı ile ilgili bazı çalışmalar yapıyorlar. Sesin diğer gezegenlerde nasıl olacağını test ederek öğrenmek tabii ki şu aşamada zor. Çevresel koşullar, bir insanın koruma kıyafetleri olmadan diğer gezegenlerde gezinmesine izin vermiyor.

Hangi gezegende veya uyduda olursanız olur insan sesi, aynı şekilde meydana gelecek. Akciğerden gelen havanın ses tellerini titretmesi, konuşurken duyduğumuz insan sesini meydana getirir. Hava şiddetinin ne olduğu, ses tellerinin frekansını değiştirir. Bununla birlikte sesin yayılacağı havada hangi gazın hangi miktarda bulunduğu da sesin tonunu değiştirecektir.

Farklı gezegenlere göre insan sesinin nasıl yayılacağını şöyle açıklayabiliriz:

Dünya:

Dünya’nın atmosferinde azotun bol olması ve sesi absorbe eden karbondioksitin görece azlığı, sesin iyi yayılmasını sağlar.

Mars:

Kızıl gezegen Mars’ta sesinizi duyurmak için büyük bir mücadele vermeniz gerekir. Mars atmosferinin yüzde 95’nin karbondioksit olması, sesin uzun mesafeler gitmesini engeller. (Karbondioksitin molekül bağları sesi absorbe eder.) Bu nedenle çok büyük şiddetlerde ses çıkaran hoparlörlerin yaydıkları sesler dahi 30 metreden ileriye gidemez. Gezegenin soğuk havası da seslerin yavaş yayılmasını sağlar.

Titan:

Satürn uydusu Titan, Dünya’ya en çok benzeyen gök cisimlerinden biridir. Ancak Titan’ın atmosferindeki gaz karışımı, Dünya’nınkinden yüzde 50 daha yoğundur. Soğuk hava, sesin yavaş yayılmasını sağlar. Ancak uydunun atmosferindeki azot miktarı, sesin çok uzaklara gitmesini sağlayabilir.

Venüs:

Gezegenin iklimi, sesin yaklaşık yarım oktav düşmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte ses dalgaları, gezegende bulunan siste hızlı bir şekilde hareket eder.

Diğer gezegenler:

Güneş’in etrafında gezinen diğer gezegenlerde ses neredeyse hiç yayılmaz. Zira diğer gezegenlerde ya hiç atmosfer yok ya da atmosfer, sesin yayılmasını mümkün kılmayacak kadar ince.