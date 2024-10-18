Sıcak yaz günlerinde, ekstrem hava koşullarının ulaştığı zamanlarda “Yeter!” dediğimiz zamanlar da oluyor. Aslında bir insanın hayatta kalabileceği yüksek sıcaklık limiti var ama bu bizim telefonlarımızdaki hava durumu derecesiyle aynı değil.

Vücudumuz belirli bir sıcaklık seviyesinin üstüne nasıl tepkiler veriyor ve hayatta kalmak için hangi koşullar gerekli?

Bir de bu sıcaklık nasıl ölçülüyor?

Vücut sıcaklığının dengesi ve hayatta kalma sınırları

Vücudumuzun iç düzeni, kan hızımız gibi bağlantılar için 36,5 °C ile 37,5 °C arasında dengedeyiz. Bu dengeyi sağlayan organlarımızın başında ise beynimiz geliyor.

Ortam sıcaklıkları eğer bu limitlerin dışına çıkarsa vücudumuz korunmak için çaba harcıyor. Ancak belirli bir yerden sonra sisteminizin yöntemleri yetersiz kalabiliyor.

Araştırmalar, nem ve sıcaklığı birlikte değerlendiriyor.

"Islak termometre sistemleri" olarak tasarlanmış bir ölçü, vücut parametrelerini koruyabilmek için en önemli göstergelerden biri.

Hava durumu uygulamalarımızla aynı olmayan bu sıcaklık değerinin ölçülmesi için ıslak bir bez termometreye sarılıyor ve bu sayede hem ısı hem nem hesaba katılıyor. Nem burada önemli detay çünkü havada fazla su olduğunda terin vücuttan buharlaşması ve serinlemek daha zor oluyor.

Yapılan çalışmalara göre ıslak termometre sıcaklığı 36,5 °C'yi aştığında, insan vücudu artık kendini toparlayamaz ve anında olmasa da yaklaşık 3 saat içerisinde ölebilir.

Ekstrem sıcaklıklarda vücut nasıl tepki veriyor?

Vücudumuz yüksek sıcaklıklara farklı yollarla tepki verebiliyor. Aşırı sıcak ve nem düzensizliğinde terleme mekanizmamız etkili bir şekilde çalışmayabilir ve nem oranı yükseldiğinde ter buharlaşamaz, vücudumuz daha fazla ısınır.

Bu durumda da beyin, kalp ve böbrek gibi hayati organlar tehlikeye girer. Isı çarpması meydana geldiğinde, vücut sıcaklığı hızla çıkar ve bu durumda hızlı müdahale edilmediği takdirde çökmeler olabilir.

İklim değişikliği ile aşırı sıcaklıkların daha sık ve daha uzun süreli yaşanacağı öngörülüyor.

2023 yılında yapılan bir araştırma, gelecekte birçok bölgede sıcaklık sınırlarının aşılabileceğini ortaya koyuyor. Aşırı sıcaklıklarla maruz kalacağımız anlamına gelen bu araştırma aslında sıcaklık artışlarına karşı önlemler almamız gerektiğinin de altını çiziyor.

Sonuç olarak, insan yapısı yüksek sıcaklıklara karşı belirli bir direnç gösterse de aşırı sıcaklık ve yüksek nem koşulları bir araya geldiğinde bu zorlaşıyor.

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