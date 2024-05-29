Hastalanıp ateşiniz çıktığında vücut ısınızın yükselmesine rağmen deli gibi üşüdüğünüzü hissettiğinizde bunun sebebini merak ettiniz mi?

Normalde artan vücut ısısından dolayı üşüme değil bir yanma hissetmemiz gerekir. Fakat vücudumuz böyle bir durumda iki durumu da aynı anda yaşıyor.

Bunun cevabı ise yine vücut ısımızda saklı.

Vücudumuzun sıcaklığı yükseldiğinde, bir nevi iç savaş başlar.

Bu savaşta, mikroplarla mücadele eden savunma sistemimiz, hipotalamus komutasında sıcaklığı artırarak vücudu korumaya çalışıyor. Ancak bu sıcaklık artışıyla vücut dengesi de altüst oluyor.

İşte o noktada mustarip olduğumuz bu konu yaşanır, hem üşür hem de terleriz.

Üşümemizin nedeni, vücut sıcaklığımızla dış dünyanın sıcaklığı arasındaki farktan kaynaklanıyor.

Vücut, iç sıcaklığını artırarak mikroplarla savaşırken; dışarıda da soğukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu çatışma ise genellikle böyle zamanlarda üşümemize neden oluyor.

Vücudumuz, bu anlarda iç sıcaklığı korumak için kan damarlarını daraltarak ısı kaybını azaltmaya çalışır. Bu da doğal olarak dışarıdaki soğuğun etkisini daha fazla hissetmemize yol açmış oluyor.

Bir de aynı anda terleriz.

Bunun da cevabı çok basit: Ter bezleri, dışarı atılan sıvıyla vücudu serinletmeye çalışıyor. Bu da aslında iç sıcaklığın düşürülmesine yönelik bir tepki. Mikroplarla savaşırken oluşan iç sıcaklık artışıyla terleme, vücudun doğal bir soğutma mekanizması görevini görüyor.

Vücut, iç ve dış sıcaklık farkını ayırt ederek dengelemek için böyle bir iç savaşa girerken bizim de o esnada hissettiğimiz tek şey üşümek ve terlemek oluyor!

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