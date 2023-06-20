Dünya genelinde her yıl yüz binlerce insan, uyuşturucu madde kullanımı dolayısıyla hayatını kaybediyor. Bu oranın en yüksek olduğu ülkelerden biri olan ABD’de ise sokaktaki insanları adeta zombiye dönüştüren yeni bir uyuşturucu madde ortaya çıktı.

Maalesef her yıl sosyal medyaya düşen ‘zombiye dönüşen insan’ görüntülerine alışmış olsak da gün geçtikçe benzer yeni uyuşturucu maddeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD’nin Philadelphia bölgesinde çekim yapan bir kişi, The Walking Dead sahnesini aratmayan görüntüler kaydetti. Kimilerinin ayakta bile duramadığı, kimilerinin ölü gibi sokağın ortasına uzandığı görüntülere tepkiler yağarken bu insanların neden bu halde olduğu da merak edildi.

Not: Bu içerikteki görseller hassas kişiler için sakıncalı olabilir.

Peki bu insanlar nasıl bu hale geldi?

Çekilen bu görüntülerde insanların kullandığı şey bir çeşit hayvan sakinleştiricisi. “Ksilazin” adı verilen (orijinal adıyla Xylazine) madde; veterinerler tarafından at, inek, eşek gibi büyükbaş hayvanları sakinleştirmek için kullanılan, kasları gevşeten ve dozuna bağlı olarak anestezi etkisi yaratan bir ilaçtır. Morfinden yaklaşık 80 kat daha fazla sakinleştirme etkisine sahiptir. Bu sebeple insanlarda çok ağır yan etkilere sebep olabilir.

Kullanan insanlar bir yere kıpırdayamıyor, hiçbir şeye tepki vermiyor ve hatta ayakta uyuyormuş gibi görünüyor çünkü Ksilazin aynı zamanda çok güçlü bir kas gevşetici. Yani aslında bu insanlar isteyerek böyle durmuyor; gerçekten bulundukları yerden kıpırdayamayacak kadar uyuşmuş durumdalar.

En büyük sorun ise bu maddenin kolay ulaşılabilir ve ucuz olması.

Hayvanları sakinleştirmek için kullanılan bu maddeye pek çok ülkede kolayca ulaşılabiliyor. ABD’de kullanımının bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden biri de bu. Zira veteriner hekimler tarafından çevrim içi olarak sipariş verilebiliyor ve fiyatı da oldukça ucuz.

Elbette biz sadece veterinerler tarafından sipariş edilebiliyor dedik ancak tüm bu insanların veteriner olmadığını tahmin etmek de zor değil. Yani insanlar bir şekilde illegal yollarla da olsa bu maddeye ulaşmanın yolunu buluyor. Üstelik sonuçlarını bile düşünmeden...

Bir insan, hayvan sakinleştiricisi kullanırsa ne olur?

18+ Hassas Görsel

Ksilazin kullanmak insan vücudunu adeta içten içe çürütüyor. Yukarıdaki görüntüde Ksilazin kullanmış bir insanın vücudunda oluşan yaraları görüyorsunuz. Maalesef bu görüntü, maddenin insan vücuduna yaptıklarının yalnızca çok küçük bir kısmı.

Madde kullanımı devam ettikçe bu yaralar çok daha ciddi boyutlara ulaşarak doku kayıplarına, ciltte görülen çürüme ve kararmalara sebep oluyor. Ciltte oluşan yaralar iyileşemiyor ve daha da kötüsü madde kullanımı devam ettikçe yaralara uygulanan tedavilerde başarılı sonuçlar alınması da zorlaşıyor.

18+ Hassas Görsel

Vücudunuzda bir yerin kararması, o bölgedeki tüm dokunun zarar gördüğü ve hatta hücrelerinizin öldüğü anlamına gelir. Dolayısıyla da bu gibi gittikçe ilerleyen ve daha çok dokunun ölmesine sebep olan yaralarda da uzuvların kesilmesi gerekebiliyor. Maddenin sebep olduğu yaları da bir ‘kangren’ gibi düşünebilirsiniz.

Bu maddeyi kullanan insanlar, yaşadıkları bu uyuşukluk durumu için vücutlarının bir kısmından veya canlarından vazgeçiyor. Dünya üzerinde her yıl yüz binlerce insan bu ve bunun gibi uyuşturucu madde türevleri nedeniyle hayatını kaybediyor.

Nasıl ki bir ameliyata gireceğimizde önce birtakım testlere tâbi uygulanıp bize uygun dozda anestezi uygulanıyorsa; aynı şey hayvanlar için de geçerli. Ksilazin isimli maddenin yalnızca veteriner eşliğinde, uygun dozda ve sadece “hayvanlar üzerinde” kullanılması gerekir. İnsanlarda kullanımı son derece tehlikeli ve ölümcüldür.