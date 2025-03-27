İnsanların 4000 Yıl Önce, Aç Olmamalarına Rağmen Birbirlerini Yemesinin Dehşet Verici Sebebi

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Arkeolojik bulgular, bundan 4000 sene önce Britanya’da insanların ilginç sebeplerden dolayı birbirini yediğini ortaya koyuyor.

İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Tunç Çağı, pek çok gelişmeyi içinde barındırıyordu. Tüm bu gelişmelerin yanında karanlık yönleri de vardı.

Mesela 4000 yıl önce, Britanya’da insanların birbirlerini vahşice yemesi gibi. Peki bunu neden yapmışlard?

Kemikler üzerinde yapılan araştırmalar, bu durumun sistematik ve kasıtlı olduğunu gösteriyor.

kafatası

İngiltere'nin güneybatısındaki Charterhouse Warren bölgesinden çıkarılan kalıntılardaki 4000 yıl öncesine dayanan insan kemiklerindeki kesikler, kırılma şekilleri ve diğer bulgular; bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını kanıtlar nitelikte.

Ölü bedenler, 15 metre derinlikteki bir kuyuya atılmadan önce; yakın mesafeden, vücut yüzeyine nüfuz etmeden güçlü bir darbeden kaynaklanan fiziksel travma olarak tanımlanan künt travması, parçalanma ve yamyamlık işaretlerine sahipti.

Düşmanlara yapmış olabilirler mi?

yamyamlık

Özellikle düşman kabilelere karşı bir tür psikolojik savaş yöntemi olarak yamyamlığın kullanılmış olabileceğine dair teoriler var. Mesela düşmanı korkutmak, sindirmek için yapılmış olabilir.

Ancak kimyasal analizler, bu vahşi eylemlerin hedefi olan kişilerin yabancı olmadığı, civarda yaşadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Öte yandan, bahsi geçen kişilerin arasında bir çatışma olduğuna dair pek kanıt yok.

Ritüelistik amaçlarla da yapılmış olabilir.

kemik

Özellikle eski çağlarda, ritüeller yaygındı. Bu yüzden, bahsedilen dönemde de ölen kişinin gücünü ya da ruhunu ele geçirme amacıyla bu tür eylemler yapılmış olabileceği düşünülüyor fakat ne derece yaygın olduğu, nasıl koşullarda yapıldığı hâlâ gizemini koruyor.

Araştırmayı yürüten ekip en çok, tüm kemiklerin MÖ 2210-2010 tarihleri arasında meydana gelen bir şiddet olayıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

tunç çağı

Mashable’ın aktardığına göre Arkeolog Rick Schulting, şunları söylüyor: “Bu bulgular, tarih öncesi insanların da modern insanlara benzer vahşetlere eğilimli olabileceğini gösteriyor ve insan doğasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.”

Kaynaklar: 1, 2

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