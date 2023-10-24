Bilim insanları, binlerce yıl önce soyu tükenmiş olan Neandertal kalıntılarını incelediğinde modern insanın izlerini buldu. Bu durum, daha önceki bazı varsayımların değişmesine neden olabilir.

Bizlerin de dahil olduğu, homo sapiens olarak adlandırılan modern insan bundan 70 bin yıl kadar önce Avrasya düzlüklerinde ilk defa boy gösterirken eski dünyanın çok büyük bir kısmı çoktan neandertallerle dolup taşıyordu. Ortak bir canlıdan türeyen bu iki tür bir süre de bir arada yaşamıştı. Sonrasında bir şeyler oldu ve neandertal ırkı, 40 bin yıl önce yok oldu. Öte yandan bizden ise şu anda 8 milyar tane var.

Kayıp insan ırkının izleri neandertal kalıntılarında bulundu

Neandertaller ile homo sapienler, bir süre birlikte yaşadılar ve bu süreçte iki ırkın melezi olan bireyler de ortaya çıktı. Günümüzde de pek çok insanın DNA'sında neandertal atalarından gelen genetik kalıntılar bulunuyor. Yeni araştırmalar, neandertallerin kalıntılarında da modern insanın izleri olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılara göre, modern insanlar Geç Pleistosen dönemde Avrasya'ya ulaştığında orda yaşayan neandertaller zaten türümüzün DNA izlerini taşıyordu. Bu da daha önce bilinmeyen, görünüşe göre daha eski bir modern insan soyuyla karşılaşmalarında meydana gelmiş gibi duruyor.

Çalışmanın yazarlarına göre bu durum, bazı homo sapienslerin 250 bin yıldan daha uzun bir süre önce Avrasya'ya girdiğini gösteriyor. Fosil kayıtlarına göre modern insanın evrimleşmesinin 300 bin yıl kadar önce Afrika'da gerçekleştiğini göz önüne alırsak, bu kayıp soy oldukça eski bir ırk olarak göze çarpıyor.

Pennsylvania Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Alexander Platt, yaptığı açıklamada "Bu genlerde, eski modern insanlardan neandertallere geçtiği eski melezlenmenin bir yansımasını keşfettik." ifadelerini kullandı. Platt'a göre bu tür, Afrika'yı 250 bin ila 270 bin yıl arasında bir süre önce terk etti.

Araştırma, Current Biology'de yayımlandı.