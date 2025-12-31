Tümü Webekno
İnsansı robot önce eğitmenine tekme attı sonra acısını taklit etti [Video]

Bir insansı robot, eğitim sırasında eğitmenine yanlışlıkla tekme attı. Eğitmenin acıyla verdiği tepkiyi taklit eden robot, sosyal medyada gündem oldu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Unitree’nin geliştirdiği insansı robot G1, teleoperasyonla yapılan bir eğitim sırasında kontrol hatası yaşadı. Robot, eğitmenin hareketlerini takip ederken yanlış bir hamle yaptı ve eğitmenini kasığından tekmeledi. Eğitmenin acıyla öne eğilmesinin ardından robotun aynı pozisyonu taklit etmesi dikkat çekti.

Bu anlar, robotların artık yalnızca mekanik hareketler değil, insan davranışlarını da çok daha doğal biçimde kopyalayabildiğini gösteriyor. Yapay zekâ destekli eğitim sistemleri sayesinde robotlar refleks, duruş ve tepki gibi detayları gerçek zamanlı öğrenebiliyor.

Öte yandan olay, insan-robot etkileşiminde güvenlik ve kontrol konularını yeniden gündeme taşıdı. Küçük bir gecikme ya da hata bile fiziksel sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlara göre bu tür robotlar yaygınlaşmadan önce güvenlik protokollerinin çok daha sıkı hâle gelmesi şart.

Robotik

