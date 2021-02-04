Dünyanın İlk Uçan Elektrikli Yarış Otomobili Tanıtıldı

Avustralya merkezli Airspeeder ve Alauda mühendisleri, dünyanın ilk insansız uçan elektrikli yarış otomobili Mk3'ü tanıttı. Saatte 120 kilometreyi aşan bir süratle ilerleyen Mk3, bu yılın ilerleyen dönemlerinde farklı yarışlarda yer alarak görücüye çıkacak.

Motor sporlarına fütüristik bir çağ atlatacak dünyanın ilk uçan elektrikli yarıl otomobili Airspeeder Mk3 tanıtıldı. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen ve saatte 150 kilometre hıza ulaşabilen uçan araba, bu yılın ilerleyen dönemlerinde uluslararası bir yarış serisinde boy gösterecek.

Airspeeder ve Alauda’nın Avustralya’da bulunan fabrikalarında üretilen Mk3’ün üretim hacmi, 2021 yılı içerisinde 10 adete çıkacak ve bu araçla yarışmak isteyen takımların hizmetine sunulacak. Yarış sezonu başlamadan önce Mk3, kapalı kapılar ardında yine Avustralya’da test edilecek.

Mk3'ün yarışları için pit stop süreçleri bile düşünülmüş

Karbon fiber ile donatılan Mk3, sahip olduğu LIDAR ve radar sensörleri ile son derece yenilikçi güvenlik önlemlerine ve geniş manevra kabiliyetine sahip. 96 kW’lık güç kaynağından beslenen araç, saatte 120 kilometre hızı aşan süratlere erişebiliyor.

Düzenlenecek olan ilk yarış serisi ile birlikte Mk3, bir sonraki nesli dünyanın ilk insanlı uçan yarış arabası Airspeeder Mk4'ün geliştirilebilmesi için son derece detaylı veriler elde edecek. Airspeeder ve Alauda mühendisleri, ilerleyen dönemde üretilmesi beklenen Mk4’ün Formula 1 otomobillerine benzer bir tasarıma sahip olacağını, pilotların kesin dönüşler yapabilmesine olanak sağlayacak şekilde Octocopter dronelarına benzer bir kokpitle tasarlanacağını açıkladı.

Şu anda uzaktan kumanda ile insansız bir şekilde gerçekleştirelecek yarışlar için tıpkı Formula 1’de olduğu gibi pit stoplarına bir hayli dikkat edilmiş. Aluda mühenidisleri, Mk3’ün hızlı bir şekilde pit stop yapabilmesi için bir nevi “kaydır ve kilitle” mekanizmasına sahip batarya yatakları tasarlamış.