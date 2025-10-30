Küçük Boyutuna Rağmen Harika Özellikler Sunan Insta360 X4 Air Aksiyon Kamerası Tanıtıldı

Insta360, akıllı telefonlardan bile hafif tasarımına rağmen en üst düzey performans sunabilen yeni aksiyon kamerası X4 Air'ı resmen tanıttı.

Üst düzey kameralarıyla tanıdığımız Çin merkezli teknoloji şirketi Insta360, yepyeni bir ürünle karşımıza çıktı. Dev firma, X4 Air ismini verdiği yeni kamerasını resmen tanıttı. Bu kamera, iyi özellikler sunmak için illa büyük bir tasarıma ihtiyaç olmadığını gösteren bir cihaz olarak geliyor.

Birkaç gün önce tanıtılan Insta360 X4 Air modeli, 46 x 113,8 x 37 mm boyutlara sahip. Ağırlığı ise 168 gram olarak açıklandı. Bu da orijinal X4’ten 38 gram daha hafif olduğu anlamına geliyor. Cihazın çoğu akıllı telefondan daha hafif olduğunu da belirtelim.

8K 360 derece aksiyon kamerası

X4 Air modelinin özelliklerine bakalım. Bir aksiyon kamerası olarak nitelendirebileceğimiz X4 Air modeli, yüksek çözünürlüklü 360 derece 30 FPS’te 8K videolar yakalayabiliyor. Ayrıca 24 FPS’te 6K görüntü yakalayabildiğini de eklemek gerek. Cihazda **1/1.8 inçlik 29 MP’lik f/1.95 diyafram açıklığına sahip lensler **var.

Bunlar dışında X4 Air modelinde iyi bir kamerada aradığınız birçok özellik bulunuyor. Aktif HDR, InstaFrame, zaman atlamalı çekim, döngü kaydı, yol modu gibi özellikler var. Bunların yanı sıra engebeli ortamlarda bile çekimlerin akıcılığını koruyan FlowState sabitleme, 360 derece ufuk kilidi gibi işlevler de sunuluyor.

Insta360 uygulaması sayesinde yerleşik yapay zekâ araçlarını kullanarak görüntüleri dakikalar içinde düzenleyebiliyor, dışa aktarabiliyor ve yeniden çerçeveleyebiliyorsunuz. 2010 mAh’lik çıkarılabilir bir bataryaya sahip olan kamera 6K’da 100 dakika kayıt yapabiliyor. 36 dakikada %80’e, 57 dakikada ise %100 şarja ulaşabildiğini belirtelim.

Insta 360 X4 Air modelinin fiyatı 399,99 dolar olarak açıklandı. Selfie çubuğu, lens kapağı, yedek pil gibi şeyleri içeren paketle birlikte alınırsa fiyatı 429,99 dolara çıkıyor.