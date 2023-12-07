Instagram'da düşük miktarlarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç vaat eden dolandırıcılıklar yaptığı düşünülen 16 şüpheli, kişiler polisin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

Instagram'a girip hikâyelere bakarken bazen beklenmedik paylaşımlar görebiliyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz, hayatında bir defa olsun iddia kuponu bile doldurmamış insanlar bir anda bahis oynayarak kazanç çağrılarında bulunmaya başlıyor. Sonrasında da bu hesapların çalındığını öğreniyoruz. Benzer bir şekilde hesabını çaldıran vatandaşların şikâyeti üzerine harekete geçen polisler, 23 şüpheliden 16'sını gözaltına aldı.

207 milyon TL'lik işlem yapılmış ​

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu Instagram'daki hesaplarının ele geçirildiği şikayetiyle başvuran mağdurların ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla harekete geçen emniye güçleri, 14 kişinin hesabını ele geçiren ve bu hesaplar üzerinden düşük miktarda bahisler oynayarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 23 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin çok sayıda vatandaşı dolandırdığı söylenirken elde ettikleri parayı da başkaları adına açılmış hesaplar üzerinden resmi bahis sitelerine aktardığı ifade edildi. Zanlıların banka hareketlerini inceleyen ekipler, 207 milyon liralık işlem yapıldığını ortaya çıkardı. 23 şüpheliden 16'sı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Diğer 7 zanlının yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.