Instagram'daki butiklerde beğendiğiniz bir ürünün fiyatını görememek keyif kaçıran bir durum. Peki bu işletmelerin bu yöntemi tercih etmelerinin nedeni ne olabilir? Bir bilene sorduk...

Instagram'da apayrı bir e-ticaret dünyası oluşmuş durumda. Güvenilirliği düşük olan, bazılarının değişim ya da iade bile yapmadığı bu işletmelerin paylaştığı ürünlerde genellikle fiyat bilgisi verilmiyor. Yorumlarda fiyat soran kişilere "DM'den fiyat bilgisi verilmiştir efendim" cevabı veriliyor.

Çoğu kişi için sinir bozucu olan bu durumun sebebini, Instagram'da 26 bin takipçisi olan bir işletmeyi yöneten Atakan Uslu'ya sorduk. Belirttiğine göre pek çok mantıklı sebebi bulunuyor.

Fiyatlar neden DM'den veriliyor? Fiyatların kişiye göre belirlenmediğini nereden bilelim?

İşletme sahibi Atakan Uslu: İnsanlar dışarıdan görünce bazen bize kızıyorlar. Kişiye özel fiyat verildiği sanılıyor fakat kesinlikle hiç alakası yok. Aslında fiyat ve tüm detaylar sitemizde sabit olmasına rağmen Instagram'daki paylaşımlar altında fiyat soran çok oluyor. DM'den yanıtlamamın ana sebebi etkileşimi kesmemek ve daha detaylı bilgilendirme yapabilmek. Çünkü fiyatın arkasından kargo ve ödeme ile ilgili de soru geliyor genelde. Hem bunları hem de tüm ürünlerimizi içeren görseli iletiyorum.

Yani A ürününü merak eden bir kişiye ben B ürününü de göstermiş oluyorum. Diğer ürünleri de göstermem, bana çarpraz satış denen durumu getiriyor. Ürünün durumu nasıl, kargo seçenekleri nedir vesaire bunları da iletiyorum. Yani diğer detayları da öğrendiği için bu durum müşterinin işine yaramış oluyor, süreci kolaylaştırmış oluyoruz.

Fiyatı yazdığımda aynı ürünü merak eden bir başka kişi geldiğinde o kişi yorumlarda fiyatı görecek ve yorum yazmayacak, benimle etkileşime girmeyecek hiçbir şekilde. Ancak fiyat sorduğunda herkese tek tek DM'den atıyoruz. Sitede 7/24 yazıyor zaten fiyatlar dediğim gibi ama kimileri siteye tıklamıyor, gelmiyor; Instagram'dan görmek istiyorlar, Instagram'dan sürdürmek istiyorlar iletişimi.

Bunlar dışında çeşitli faktörler de bulunuyor.

Instagram politikaları da önemli. Ne kadar çok yorum o kadar fazla etkileşim. Yorum sayısı arttıkça algoritma "demek ki canlı bir sayfa, ben bunu daha hızlı büyüteyim, keşfete düşüreyim" mantığıyla çalışıyor. Bu da daha çok müşteri, daha çok kazanç demek.

Ürün fiyatları değiştiğinde eski paylaşımları da tek tek değiştirmek zor olacaktır. Değiştirilmediği takdirde ise ne kadar zam geldiğini gören müşterilerin satın alma eğilimleri de düşecektir. Ayrıca rakip işletmeler bu fiyatları gördüğü takdirde daha düşük fiyat vererek rekabeti kızıştırabilir ve işletmeye zarar verebilir.

Yine de bu durumdan şikayetçi olanların sayısı oldukça fazla. Yorumlarda fiyat göremeyenler uğraşmak istemeyip sayfadan ayrılabiliyor. Menüde fiyatların yazmadığı lokantaya gitmek gibi görebiliyorlar.