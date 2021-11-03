Son Dakika: Instagram'a Erişim Sorunları Yaşanıyor

Pek çok Instagram kullanıcısı, uygulamada mesajlarına erişmede sorunlar yaşıyor. Problem geçici olarak yaşansa da ara sıra mesajların gidip geldiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz ay yaşanan büyük çökmeden sonra hala tam olarak toparlanamayan Instagram'da kullanıcılar geçtiğimiz saatten itibaren yeni erişim sorunları bildirmeye başladı. Akışta ve keşfet gibi sekmelerde bir sorun olmasa da, pek çok kullanıcı uygulamada mesajlarına erişimde sorun bildiriyor. Ayrıca masaüstü sürümünde erişim problemleri ve mobil uygulamada da yavaşlıklar olduğu aktarılıyor.

Instagram'da yaşanan erişim sorununun geçici bir problem olması muhtemel ancak henüz sorunun kaynağına ilişkin herhangi bir açıklama gelmiş değil. Problem çözüldüğünde ya da Instagram'da resmi bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşıyor olacağız.