Sosyal Medya Platformları Çöktü: Vodafone Kaynaklı Olabilir

Instagram, Facebook, WhatsApp gibi pek çok platforma şu anda erişilemiyor. Sorunun kaynağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak pek çok kullanıcı, sorunun Vodafone'dan kaynaklandığını iletiyor.

Pek çok insan günümüzde sosyal medyayı günlük hayatının bir parçası haline getirdi. Haberlerden tutun da eğlenceye kadar bütün ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz platformlar çöktüğünde ise ortalık âdeta yangın yerine dönebiliyor.

Akşam saatlerinde ise Instagram başta olmak üzere Facebook, WhatsApp, Telegram daha birçok sosyal medya platformunda erişim sorunları görülmeye başlandı. Sorunu yaşayanların büyük çoğunluğunun aynı operatörü kullanması ise dikkat çekti.

Sorun Vodafone kaynaklı olabilir

Özellikte Türkiye’de yaşanan bu erişim sorunu, bazı sosyal medya platformlarında küresel olarak da yaşanıyor. Instagram'da dünya çapında sorunlar yaşarken Telegram gibi platformlarda ise sadece ülkemizde erişim sorunları yaşanıyor.

Erişim sorunu yaşan kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, ev interneti ve mobil hat olarak Vodafone’u kullandıklarını açıkladı. Durum böyle olunca sorunun Birleşik Krallık merkezli Vodafone’dan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Vodafone ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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