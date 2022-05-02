Forex Mesajına İnanan Hâkim 100 Bin TL Dolandırıldı

Instagram'da sahte hesaplardan 'Forex’ten para kazanmak ister misin?' mesajı alan hâkim, 100 bin TL'sini kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında 30 şüpheli yakalandı.

Günümüzde kolay yoldan para kazanma vaadiyle her gün onlarca kişi dolandırıcılara kurban olmaya devam ederken, bu kişiler arasında yüksek unvanlara sahip beklenmedik kişiler de yer alabiliyor. Bu kişiler arasına son olarak İstanbul’da görev yapmakta olan bir hâkim katıldı.

Paylaşılan bilgilere göre dolandırıcılar, hâkime Instagram’da sahte profil üzerinden ulaşarak “Forex’ten (uluslararası finans piyasası) para kazanmak ister misin?” mesajını gönderdi. Hâkim ise bu soruyu geri çevirmedi ve dolandırıcılara inanarak yanıt verdi. Hâkim, hesap numarasını isteyen dolandırıcılara istediklerini verince de olan oldu.

Hesabındaki 100 bin TL ele geçirildi

Kısa süre sonra hesap numarasını paylaştığı banka hesabını kontrol eden hâkim, hesabındaki 100 bin TL’nin artık olmadığını fark etti. Bunun üzerine savcılığa şikâyette bulundu ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Mersin, Adana, Van ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12’si tutuklanırken, şüphelilerin yaklaşık 22 kişiyi 1 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. 7 şüpheli, “suç örgütü kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından, 5 şüpheli de “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı. Şüphelilerin yaptığı savunmaysa “Hesaplarımızı arkadaşlarımız vasıtasıyla verdik. Dolandırıcılıkla bir ilgimiz yok.” şeklindeydi.