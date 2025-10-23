Instagram'ın Yepyeni Uygulama Logoları Kullanıma Sundu (Ama Hemen Heyecanlanmayın)

Instagram, yepyeni uygulama logoları kullanıma sunmaya başladığını açıkladı. Ancak bu logolar, yalnızca genç kullanıcıların erişimine açık.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için sürekli yeni özellikleri uygulamasına ekliyordu. Şimdi ise şirket, özel olarak tasarlanmış yepyeni Instagram logoları sunmaya başladı.

Ancak hemen heyecanlanmamanız gerekiyor. Çünkü yeni logolara maalesef herkes için sunulan bir özellik değil. Öyle ki sosyal medya devi, yalnızca genç kullanıcıların özel logo koleksiyonunu kullanabileceğini belirtmiş.

Genç kullanıcılar, 6 farklı Instagram logosundan birini kullanabilecek

Yukarıdaki videoya baktığımızda yeni Instagram logolarını görebilirsiniz. Bu logolar, yalnızca yaşı 18’den küçük olan “genç hesaplar” tarafından erişilebilir durumda. Toplamda 6 özel logo sunuluyor. Neon, ateş, cam, çiçekler gibi farklı farklı tasarımlar var. Hepsinin kendine has hoş bir havası olduğunu söyleyebiliriz.

Genç kullanıcılar, istedikleri logoyu seçerek Instagram’ı o logoyla kullanabilecekler. Logo değişimi ise oldukça kolay. Uygulamayı açtıktan sonra ana akıştaki Instagram logosuna basılı tutup istediklerini seçmeleri yeterli.

Yeni logolar bir hayli beğenilse de Instagram’da çoğu kullanıcıyı üzdü. Öyle ki birçok kişşi sadece gençlere sunulmasına tepki gösterdi, yetişkin hesapların da uygulamalarını istedikleri şekilde özelleştirebilmesine izin verilmesi gerektiğini ifade etti. Şirketten tüm hesaplar için böyle bir hamle gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.