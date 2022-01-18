Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni bir gizlilik özelliği ortaya çıktı. Kodlarda tespit edilen özellik, kullanıcıların takipçi listesinin tamamını diğer kullanıcıların görmesini engelliyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram için yeni bir özelliğin yolda olduğu ortaya çıktı. Instagram'la ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan yeni özellik, kullanıcıların gizlilik seviyesini bir nebze daha artıracak gibi görünüyor. Zira bu özellik sayesinde kullanıcılar, takipçi listelerini sınırlandırabilecekler.

Instagram kullanan okurlarımızın bildiği üzere; takip edilen bir hesabın profil sayfası ziyaret edildiğinde, hesap sahibini takip eden kullanıcılar ile hesap sahibinin kimleri takip ettiği görülebilir. Üzerinde çalışılan yeni özellik, tam olarak bu noktaya parmak basıyor. Özellik kullanılabilir olursa, kullanıcılar kimleri takip ettiğinin görüntülenmesini kısıtlayabilecekler.

Özellik şu an için yalnızca doğrulanmış hesapları kapsıyor

Alessandro Paluzzi'nin ortaya çıkardığı özellik, şu an için yalnızca doğrulanmış hesaplar tarafından kullanılabilecek gibi görünüyor. Özelliği Netflix'in resmi Instagram hesabı üzerinden örnekleyen Paluzzi'ye göre özellik aktifleştiğinde, doğrulanmış bir hesabın takipçi bölümüne girildiğinde bir not ile karşılaşılacak. Bu notta, hesabın takip ettiği tüm kullanıcıların yalnızca hesap sahibi tarafından görülebileceği ifade edilecek.

Instagram, yeni özelliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani bu özelliğin bir gün tüm kullanıcıların beğenisine sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Öte yandan; özelliğin kapsamının tüm kullanıcılar için genişletilip genişletilmeyeceği de henüz bilinmiyor...

Eğer Instagram'a yakın gelecekte eklenecek tüm özelliklere göz atmak isterseniz, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.