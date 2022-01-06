Instagram'a uzun zamandır platformda görmek istediğimiz özellikleri bir araya toplayan ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen yeni özellikler geliyor. Gelen yeni özellikler ile Instagram'ı kullanma şeklimiz epey değişecek gibi görünüyor.

Instagram, yeni yılda karşımıza büyük yeniliklerle çıkmaya hazırlanıyor. Bugün Instagram'ın başkanı Adam Mosseri tarafından tanıtılan yenilikler, uzun zamandır beklenen pek çok özelliği ve kullanıcıları mutlu edecek dokunuşları içeriyor.

Instagram'ın ilk yıllarından itibaren uzunca süre sahip olduğu 'kronolojik akış' özelliğini getiren yenilikler aynı zamanda dilediğimiz zaman dilediğimiz 'kitleyi' takip etmemize de olanak sunuyor. Gelin tüm yeniliklere birlikte göz atalım.

Akış baştan aşağıya değişiyor:

Bildiğiniz üzere şu an Instagram'da bir ana sayfa akışı ve bunun yanında 'Keşfet' 'Reels' ve 'Mağaza' sekmeleri var. Ancak gelen yeniliklerle birlikte kullanmaya alışık olduğumuz ana sayfa akışına iki farklı 'sekme' daha ekleniyor. Uygulamanın arayüzünde Reels ve Keşfet gibi sekmelerin bulunduğu alt kısım aynı kalırken, ekranın sol üst köşesinde bizi yeni bir menü karşılıyor.

Bu menüde ise karşımıza standart ana sayfanın yanında 'Favoriler' ve 'Takip Edilenler' olmak üzere iki yeni sekme çıkıyor. Bu sekmelerin her birinde göreceğimiz şeyler de değişiklik gösteriyor. Ana sayfa şimdi olduğu gibi Instagram algoritmasına dayalı içerik sunumuna devam ederken diğer iki sekme, bir nevi 'istediğimizi' görmemizi sağlıyor.

'Favoriler' özelliği, 'favladığımız' hesapların gönderilerinden oluşan ve bir bakıma 'Yakın arkadaşlar' özelliğinde olduğu gibi bir sistemi içeren bir yenilik. Bu kısımda yalnızca sürekli görmek istediğiniz , kendi seçtiğiniz kitlenin içeriklerini göreceksiniz.

özelliği, 'favladığımız' hesapların gönderilerinden oluşan ve bir bakıma 'Yakın arkadaşlar' özelliğinde olduğu gibi bir sistemi içeren bir yenilik. Bu kısımda , kendi seçtiğiniz kitlenin içeriklerini göreceksiniz. 'Takip Edilenler' kısmında ise uzun zamandır beklenen kronolojik içerik akışı bizi karşılıyor. Bu sekme, tüm önerilerden arınmış halde yalnızca takip ettiğiniz tüm hesapların içeriklerini kronolojik bir sırayla sunuyor.

Şu an test aşamasında olan özelliklerin yakın zamanda kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Instagam deneyimini epey değiştirecek gibi görünen bu yeni sistemin nasıl karşılanacağı ise merak konusu.