Instagram, Türkiye'deki bazı kullanıcılarıyla yeni bir özelliği test etmeye başladı. Instagram'ı biraz daha TikTok'a benzetecek bu özellik, hikayelerin dikey kaydırma ile değiştirilmesini sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından bir tanesi olan Instagram, üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği Türkiye'deki kullanıcılar aracılığıyla test etmeyi başladı. Bu özellik aslında Instagram'ın TikTok'a benzeme çabalarından bir tanesi. Öyle ki bu özellik sayesinde hikayeler, dikey yönde kaydırılarak atlanabilecek. Instagram'ın yeni özelliği, kullanıcılara alıştığımızdan farklı bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Instagram kullanıcıları bilirler; hikayelere girip dikey düzemler kaydırma yapılırsa, ya hikaye yanıtlanır ya da hikaye sayfasından çıkılır. Türkiye'de test edilmeye başlayan yeni özellik, bu durumu değiştiriyor. Kullanıcılar artık, dikey yönlü kaydırma yaptıklarında başka bir kullanıcının hikayesini izleyebilecekler. Hikayelerin yanıtlanmasına imkan tanıyan bölümse ekranın altına gömülü olarak kalacak.

Instagram'ın Türkiye'de test ettiği yeni özellik işte böyle görünecek

Edinilen bilgilere göre Instagram'ın Türkiye'de test ettiği özellik, Brezilya'da da çok küçük bir kullanıcı kesimi ile test ediliyor. Bu da Instagram'ın TikTok benzeri dikey kaydırma özelliğinin yakın bir gelecekte daha fazla ülkede önce test edileceğini, sonra da kullanıma sunulacağını düşündürüyor. Ancak Instagram, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yani bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı henüz bilinmiyor.

Instagram geliştiricileri, son dönemlerde hayli hummalı bir çalışma yürütüyor. Bir yandan hikayelerin beğenilmesini sağlayan bir özelliğini test etmeye başlatan platform, diğer yandan profil sayfasındaki gönderilerin yerini değiştirme, durum ayarlama ve akış sayfasında gösterilecek paylaşımların sıralamasını belirleme gibi özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğer Instagram'a gelecek yeni özellikler ile ilgili detaylı bilgi sahbi olmak isterseniz, sizleri buradaki içeriğimize bekliyoruz.